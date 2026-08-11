पश्चिम महाराष्ट्र

MahaRERA Update : बांधकाम व्यावसायिकांना महारेराचा मोठा दिलासा! गृहप्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला मिळणार 4 महिन्यांची मुदतवाढ, कोणत्या प्रकल्पांना लाभ?

MahaRERA four month extension for real estate projects : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीचा बांधकाम प्रकल्पांवर परिणाम झाल्याने महारेराने पात्र नोंदणीकृत प्रकल्पांना चार महिन्यांची स्वयंचलित मुदतवाढ दिली असून विकासकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Maharashtra RERA project completion deadline 2026

Maharashtra RERA project completion deadline 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बांधकाम प्रकल्पांच्या कामकाजावर परिणाम झाल्याने बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) घेतला आहे. ‘महारेरा’ने पात्र नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाच्या मुदतीत चार महिन्यांची स्वयंचलित मुदतवाढ जाहीर केली (Maharashtra RERA four month automatic extension) आहे.

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