MahaRERA Update : बांधकाम व्यावसायिकांना महारेराचा मोठा दिलासा! गृहप्रकल्पांच्या पूर्णत्वाला मिळणार 4 महिन्यांची मुदतवाढ, कोणत्या प्रकल्पांना लाभ?

सांगली : पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे बांधकाम प्रकल्पांच्या कामकाजावर परिणाम झाल्याने बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) घेतला आहे. ‘महारेरा’ने पात्र नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या पूर्णत्वाच्या मुदतीत चार महिन्यांची स्वयंचलित मुदतवाढ जाहीर केली (Maharashtra RERA four month automatic extension) आहे..केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ३१ जुलै रोजी सर्व राज्यांच्या रेरा प्राधिकरणांना स्वतंत्र अर्ज मागवण्याऐवजी सामूहिक आदेशाद्वारे पात्र प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पश्चिम आशियातील सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेला परिणाम हा अनपेक्षित व नियंत्रणाबाहेरील परिस्थिती मानून रेरा कायद्यातील कलम ६ अंतर्गत मुदतवाढ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला..कोणत्या प्रकल्पांना लाभ..?ज्या नोंदणीकृत प्रकल्पांची मूळ पूर्णत्वाची तारीख, सुधारित तारीख किंवा यापूर्वी वाढवलेली पूर्णत्वाची तारीख २८ फेब्रुवारी २०२६ किंवा त्यानंतरची आहे, त्या सर्व प्रकल्पांना ही मुदतवाढ लागू होणार आहे. मात्र, १ ऑगस्ट किंवा त्यानंतर प्रथमच नोंदणीकृत झालेल्या प्रकल्पांना याचा लाभ मिळणार नाही. या निर्णयाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पात्र प्रकल्पांच्या प्रवर्तकांना स्वतंत्र अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता नाही. ‘महारेरा’च्या नोंदणी व माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत संबंधित प्रकल्पांच्या नोंदी आणि महारेरा पोर्टलवर आवश्यक बदल करून मुदतवाढ स्वयंचलितपणे लागू केली जाणार आहे..Maharashtra Traffic Rules : वाहनचालकांसाठी दिलासादायक बातमी! वाहतूक नियम मोडल्यास आता कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत; पोलिसांचा मोठा निर्णय.गेल्या काही महिन्यांपासून स्टील, सिमेंट, विद्युत साहित्य, यांत्रिक उपकरणे आणि आयात होणाऱ्या बांधकाम साहित्याच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला होता. जहाज वाहतूक, कंटेनर उपलब्धता आणि आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्समधील अडचणींमुळे अनेक प्रकल्पांचे काम नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे पूर्ण होऊ शकले नाही..या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने परिस्थितीची गंभीर दखल घेत राज्यांना आवश्यक दिलासा देण्याचे निर्देश दिले. घरखरेदीदार आणि विकासक दोघांनाही फायदा महारेराच्या या निर्णयामुळे विकासकांना कायदेशीर दिलासा मिळणार असून, विलंबामुळे निर्माण होणारे अनावश्यक वाद आणि दंडात्मक कारवाई टाळण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर घरखरेदीदारांनाही प्रकल्पाच्या नोंदणीबाबत स्पष्टता मिळेल आणि प्रकल्प पूर्ततेसाठी अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध होईल..Sindhudurg FDA Action : सिंधुदुर्गात 'एफडीए'ची कडक कारवाई! 82 ठिकाणी छापे, 12 दुकाने बंद अन् 22 लाखांचा गुटखा जप्त.‘महारेरा’चा हा आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू झाला असून, राज्यातील पात्र नोंदणीकृत प्रकल्पांना त्याचा थेट लाभ मिळणार आहे. विकासक, वित्तीय संस्था आणि घरखरेदीदार या निर्णयाकडे महत्त्वपूर्ण दिलासा म्हणून पाहत आहेत.-दिलीप पाटील, सचिव, क्रिडाई, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.