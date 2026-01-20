पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : आमदारांची ताकद, नगरपालिकांचे निकाल आणि झेडपीची लढाई; सांगलीत राजकीय पेच

Mahayuti Decision : चार आमदारांची ताकद, मागील निकाल आणि ग्रामीण भागातील समीकरणे पाहता भाजप स्वबळावर लढणार की युतीचा मार्ग स्वीकारणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
Political leaders and party workers discuss strategies ahead of Zilla Parishad elections in Sangli district.

बलराज पवारसकाळ वृत्तसेवा
सांगली : महापालिका निवडणुकीत भाजप समोर आव्हान उभे करीत काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीने एकत्र येऊन २१ जागा जिंकल्या. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी जिल्हा परिषद एकत्र लढणार असल्याचे सध्यातरी ठरवले आहे.

