Sangli ZP : “चार तालुके सुरक्षित, सहा तालुक्यांत काँग्रेसची कसोटी!” सांगली राजकारणात अस्तित्वाची लढाई

निवडणूक तोंडावर असताना काँग्रेसची खरी कसोटी आता सहा तालुक्यांत लागणार आहे. काही तालुक्यांत नेतृत्व मजबूत असले, तरी अनेक ठिकाणी संघटनात्मक दुर्बलता, आघाड्यांचे राजकारण आणि नेतृत्वाचा अभाव काँग्रेससाठी अडथळा ठरत आहे.
Congress leaders and workers discuss strategy ahead of Zilla Parishad elections in Sangli district.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : पलूस, कडेगाव, जत आणि मिरज या चार तालुक्यांत काँग्रेसची स्थिती चांगली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर काही आघाड्या करून काँग्रेस डाव मांडायला लागले आहे.

