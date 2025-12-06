Malegaon Crime : ‘मालेगावप्रकरणी ​खटला ‘फास्ट ट्रॅक’मध्ये चालवा’

अंकलखोप : मालेगाव तालुक्यात तीनवर्षीय चिमुकलीवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराच्या घटनेचा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात निषेध करण्यात आला. राष्ट्रवादीचे पलूस-कडेगाव विधानसभा क्षेत्राचे नेते प्रदीप कदम, महेश हजारे यांनी नेतृत्वात निषेध करण्यात आला..नागरिक, कार्यकर्त्यांनी मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या घटनेबद्दल संताप व्यक्त केला. अतुल पाटील यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासातील महिलांचा सन्मान, महाराजांच्या स्वराज्यामधील महिलांवर अत्याचार करणाऱ्याला ‘चौरंगा’ करण्याची शिक्षा दिली जात असे, याची आठवण करून दिली. .Malegaon : चार वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार, नंतर क्रूरपणे केली हत्या; २९ वर्षीय नराधमाला अटक; फाशीची मागणी.मालेगाव घटनेतील या नराधमालासुद्धा ‘चौरंग्या’ची शिक्षा देण्याची तीव्र भावना त्यांनी व्यक्त केली. महेश हजारे, त्यांच्या मित्रपरिवाराने तीव्र दुःख, वेदना व्यक्त केल्या. दुष्कृत्य करणाऱ्या नराधमाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन केले..उपस्थित नागरिकांनी पीडित चिमुकली, तिच्या कुटुंबाला आधार देत, हा खटला ‘फास्ट ट्रॅक’ न्यायालयात चालवावा. या नराधमाला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी तीव्र मागणी करण्यात आली..Malegaon News : जनसागर उसळला! चिमुकलीला न्याय मिळेपर्यंत मालेगावकरांचा लढा सुरुच, फाशीच्या मागणीने शहर हादरले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.