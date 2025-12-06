Malegaon Crime : ‘मालेगावप्रकरणी ​खटला ‘फास्ट ट्रॅक’मध्ये चालवा’

पश्चिम महाराष्ट्र

सकाळ वृत्तसेवा
अंकलखोप : मालेगाव तालुक्यात तीनवर्षीय चिमुकलीवर झालेल्या अमानुष अत्याचाराच्या घटनेचा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात निषेध करण्यात आला. राष्ट्रवादीचे पलूस-कडेगाव विधानसभा क्षेत्राचे नेते प्रदीप कदम, महेश हजारे यांनी नेतृत्वात निषेध करण्यात आला.

