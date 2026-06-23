Malvan Resort Accident : मित्रांसोबत मालवणला फिरायला गेला, पण घात झाला; 4 फुटांच्या स्विमिंग पूलमध्ये 8 फुटांवरून उडी मारली अन् 25 वर्षांचा तरुण...

मालवण : छोट्या जलतरण तलावामध्ये उंचावरून उडी मारणे सांगलीच्या युवा पर्यटकाच्या जीवावर बेतल्याची दुर्घटना वायरी (ता. मालवण) येथील एका रिसॉर्टमध्ये (Sangli tourist death in Malvan) घडली. श्रेणिक मिलिंद टाकळे (वय २५, रा. ईश्वरपूर, ता. वाळवा; मूळ रा. कसबा सांगाव, ता. कागल, जि. कोल्हापूर) असे या तरुणाचे नाव आहे. जलतरण तलावामध्ये उंचावरून उडी मारल्याने डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने या युवकाचा जागीच मृत्यू झाला..याप्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सांगली जिल्ह्यातील १० मित्र शनिवारी पर्यटनासाठी मालवणमध्ये आले होते, ते वायरी येथील एका रिसॉर्टमध्ये उतरले होते. दुपारी काही मित्र खोलीत होते, तर काही मित्र पोहण्याचा आनंद लुटत होते..छोट्या जलतरण तलावामध्ये लहान मुलांसाठी आनंद लुटण्याच्या चार फुटांच्या भागामध्ये श्रेणिक याने आठ ते दहा फुटांवरून उडी घेतली. त्याची उंची कमी असल्याने त्याची उडी थेट पुलाच्या तळाशी जाऊन त्याचे डोके आपटले. यात डोक्याला दुखापत झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. सहकारी मित्रांनी तत्काळ त्याला ग्रामीण रुग्णालयात हलविले..Ketan Agrawal Death : लग्नाला 2 विमानं, 17 कोटींचा पॅलेस बूक केला; पण होणाऱ्या पत्नीनं लोहगडावरून ढकलून संपवलं, प्रियकरासह दोघांना अटक.मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. श्रेणिक हा अविवाहित होता. दुर्घटनेची माहिती दिल्यानंतर त्याचे वडील व अन्य कुटुंब रात्री मालवणमध्ये दाखल झाले. रात्री उशिरापर्यंत पंचनामा करून आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..विवाहाचीही सुरू होती चर्चाईश्वरपूर : श्रेणिक हा त्याच्या नातेवाइकांमधील काहींसोबत पर्यटनासाठी मालवणला गेला होता, तो परत आलाच नाही. त्याचे वडील मिलिंद टाकळे हे जवळपास ३० वर्षांपासून ईश्वरपुरात वास्तव्यास आहेत. येथील आदर्श बालक मंदिर येथे इंग्रजीचे शिक्षक होते व अलीकडेच त्यांची पेठ येथील शाळेत बदली झाली आहे. त्यांची निवृत्तीही जवळ आली आहे..Mumbai-Goa Highway Accident : मुंबई-गोवा महामार्गावर भीषण अपघात, 15 फूट खोल दरीत थार कोसळून तिघांचा जागीच अंत; बहिणीला सोडायला जाताना दुर्घटना.घटनेनंतर नागरिक व शिक्षकांनी त्यांच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कसबा सांगाव या मूळ गावी धाव घेतली. श्रेणिकला दोन विवाहित बहिणी आहेत. तो एकटाच मुलगा होता. सोन्या-चांदीच्या व्यवसायाचे ज्ञान घेण्यासाठी कुटुंबीयांनी त्याला दोन वर्षे बाहेरगावी पाठविले होते. घरात त्याचा विवाह करण्याचीही चर्चा सुरू होती. याच दरम्यान घडलेल्या या घटनेने ईश्वरपूर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.