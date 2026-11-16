7–8 Kg Ice Ball Falls in Mangle : ना पाऊस, ना गारपीट, तरीही आकाशातून कोसळला 8 किलोचा बर्फाचा गोळा; जमिनीत पडला 1 फूट खोल खड्डा, मोरणा नदीकाठी थरारक घटना

मांगले : येथील मोरणा नदीकाठच्या परिसरात काल सकाळी साडेआठच्या सुमारास थरारक घटना घडली. समीर कुलकर्णी यांच्या उसाच्या शेतात आकाशातून सुमारे सात ते आठ किलो वजनाचा बर्फाचा मोठा खडा (मेगाक्रायोमेटिओर) कोसळला. खडा वेगाने शेतातील ओलसर काळ्या मातीत पडून तब्बल एक फूट खोल खड्डा पडला आहे. गावापासून एक किलोमीटरवर बर्फाचा गोळा (Megacryometeor incident near Morna River) पडला. गावापासून दूर तो पडल्यामुळे जीवितहानी झाली नाही. आज सकाळी घडलेल्या प्रकाराबद्दल तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत..काल सकाळी साडेआठच्या सुमारास कुलकर्णी यांच्या मोरणा नदीलगत असलेल्या उसाच्या शेतात मोठा आवाज झाला. सुरुवातीला जड वस्तू पडल्याचा किंवा स्फोटासारख्या आवाजाचा भास ग्रामस्थांना झाला. शेतात जाऊन काहींनी पाहणी केली असता, तिथे जमिनीत एक फूट खोल खड्डा पडलेला दिसला..खड्ड्याशेजारी मातीने माखलेले बर्फाचे मोठे तुकडे विखरून पडलेले आढळले. ऊन, जमिनीवर आदळल्यामुळे बर्फाचे काही तुकडे फुटून वितळले. खड्ड्यात पाणी साचले होते. सध्या नोव्हेंबरचा मध्य असून आकाशात ढगाळ वातावरण वा गारपिटीची शक्यता नसताना इतक्या मोठ्या आकाराचा बर्फाचा खडा पडल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. हवामानशास्त्र, भूगोलाच्या दृष्टीने अशा घटनांना ‘मेगाक्रायोमेटिओ’ असे म्हटले जाते..Lonar Crater in Maharashtra : अशनीच्या आघातातून घडलेलं 'लोणार' आता जागतिक नकाशावर; पाहा या निसर्गाच्या अद्भुत चमत्काराचे वैशिष्ट्य.वातावरणाच्या वरच्या थरात (‘ट्रॉपोस्फीअर’मध्ये) तापमानातील अचानक होणारे बदल, हवेतील आर्द्रतेच्या विशिष्ट प्रक्रियेमुळे ढगांशिवायही असे बर्फाचे गोळे तयार होऊ शकतात, असे सांगण्यात आले. बातमी गावात पसरली. कुलकर्णी यांच्या शेतात पडलेला हा बर्फाचा खडा आणि त्याचे तुकडे पाहण्यासाठी ग्रामस्थ, आसपासच्या शेतकऱ्यांनी गर्दी केली होती. प्रशासन, हवामान विभागाच्या तज्ज्ञांनी बर्फाच्या नमुन्यांची तपासणी करून हा प्रकार नैसर्गिक होता की तांत्रिक, याचा उलगडा करावा, अशी मागणी होत आहे..काही वेळा पावसाळी ढगांशिवाय वातावरणातील बाष्प एकत्र येऊन बर्फाचे मोठे गोळे तयार होत असतात. त्याचे वजन काही ग्रॅमपासून ते ५० किलोपर्यंत असते. त्याचा रंग पांढरा किंवा निळसर असतो. त्यास ‘मेगाक्रायोमेटिओर’ असे म्हणतात. ‘मेगाक्रायोमेटिओर’ नीरभ्र आकाशात वातावरणातील विशिष्ट दुर्मीळ बदलांमुळे तयार होतात.-प्रा. डॉ. जोतिराम मोरे, सचिव, महाराष्ट्र भूगोलशास्त्र परिषद, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.