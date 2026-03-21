पश्चिम महाराष्ट्र
Ariculture News : आंबा, द्राक्षबागा नुकसानीचे पंचनामे करा ; आमदार सुहास बाबर यांचे आदेश, खानापूर, आटपाडी परिसरात पाहणी
Hailstorm Loss : खानापूर आणि आटपाडी तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या पिकांवर मोठा घाव घातला आहे. आंबा आणि द्राक्षबागांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
विटा : खानापूर व आटपाडी तालुक्यात अवकाळी पाऊस व गारपिटीने झालेल्या आंबा, द्राक्षबागा नुकसानीची आज आमदार सुहास बाबर यांनी पाहणी केली. शासनाने तत्काळ पंचनामे करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी, अशी मागणी केली.