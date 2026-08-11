Maratha Reservation : 'औंध, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे गॅझेट लागू करा, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील'; मनोज जरांगे-पाटलांचा सरकारला आक्रमक इशारा

आटपाडी (जि. सांगली) : ‘‘औंध, सातारा, कोल्हापूर संस्थान व बॉम्बे आणि पुणे गॅझेट लागू करा, अन्यथा परिणाम भोगावे (Manoj Jarange Patil Maratha reservation demand) लागतील,’’ असा आक्रमक इशारा मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी येथे आयोजित सभेत दिला. समाजाच्या संबंधित विविध मागण्यांसाठी जरांगे-पाटील आंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्टपासून उपोषण करणार आहेत. .‘‘तयारीला लागा. गावागावांत बैठका घेऊन प्रबोधन, जागृती करा,’’ असे आवाहनही त्यांनी केले. पश्चिम महाराष्ट्रात दौऱ्यावर आले असता येथे बैठकीचे नियोजन होते. प्रत्यक्षात भवानी विद्यालयातील मैदानावर सभा झाली. चार तास उशीर झाला, तरीही गर्दी होती. त्यांचे जोरदार स्वागत केले..आटपाडी तालुका औंध संस्थानमध्ये होता. त्यामुळे या भागातील साऱ्या नोंदी औंध संस्थानमध्ये आहेत. औंध संस्थांचे गॅझेट लागू करण्याची मागणी मराठा सेवा संघाचे माजी अध्यक्ष बापूसाहेब गिड्डे यांनी केली. जरांगे-पाटील म्हणाले की, सरकारने कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे कटकारस्थान आणि षड्यंत्र रचले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्र काढून प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा दावाही त्यांनी केला. कुणबी प्रमाणपत्र टिकत नाही, असा गैरसमज समाजात पसरवला जात आहे. मात्र हा कट उधळून लावणार आहोत. एवढा गंभीर प्रकार घडत असतानाही एकही मराठा नेता तोंड उघडत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली..Gokul Milk Union Election 2026 : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 60 दिवसांत 'गोकुळ'ची निवडणूक घेण्याचे आदेश, 15 ऑक्टोबरपूर्वी होणार मतदान?.जरांगे म्हणाले, ‘‘सरकारनेच शोधलेल्या ५८ लाख कुणबीच्या नोंदी आणि लागू केलेले गॅझेट यामधून वंचित कोणी राहणार नाहीत. एकट्या कोल्हापूर संस्थानच्या गॅझेटमध्ये तीन लाख ८५ हजार नोंदी आहेत. सातारा, कोल्हापूरचा अध्यादेश काढण्याचा शब्द दिला. मात्र सरकारने पाळला नाही. आता कोल्हापूर, सातारा, औंध, पुणे आणि मुंबई गॅझेटचा प्रत्यक्षात अध्यादेश झाल्याशिवाय उठणार नाही. नोंदी सापडलेल्या सर्वांना प्रमाणपत्राचे वाटप करावे. ‘एसईबीसी’मधून नेमणुका केल्यात, त्यांना तातडीने आदेश द्यावेत.’’.KDCC Bank Election : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले! आजपासून ठराव प्रक्रिया सुरू, 15 ते 31 डिसेंबरदरम्यान होणार मतदान?.ते म्हणाले, ‘‘तरुणांना अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा व्याज परतावा मिळाला नाही, तो घेतल्याशिवाय माघारी फिरणार नाहीत. ओबीसी सवलतीची अंमलबजावणी तातडीने करावी. तरुणांनी कोणत्याही पक्षात काम करा. मात्र पहिले प्राधान्य जात, मग पक्ष, नेता ठेवा. ताठपणा सोडा. व्यसनांपासून दूर राहा. पोरांना शिकवा. बांध पोखरू नका.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.