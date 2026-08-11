पश्चिम महाराष्ट्र

Maratha Reservation : 'औंध, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे गॅझेट लागू करा, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील'; मनोज जरांगे-पाटलांचा सरकारला आक्रमक इशारा

Maratha Reservation and Kunbi Certificate Demand : आटपाडीतील सभेत मनोज जरांगे-पाटील यांनी औंध, सातारा, कोल्हापूर व इतर गॅझेट लागू करण्याची मागणी केली. मागण्या मान्य न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून उपोषणाचा इशारा दिला.
Manoj Jarange Patil Maratha reservation demand

Manoj Jarange Patil Maratha reservation demand

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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आटपाडी (जि. सांगली) : ‘‘औंध, सातारा, कोल्हापूर संस्थान व बॉम्बे आणि पुणे गॅझेट लागू करा, अन्यथा परिणाम भोगावे (Manoj Jarange Patil Maratha reservation demand) लागतील,’’ असा आक्रमक इशारा मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी येथे आयोजित सभेत दिला. समाजाच्या संबंधित विविध मागण्यांसाठी जरांगे-पाटील आंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्टपासून उपोषण करणार आहेत.

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