Manoj Jarange: मोठी दुर्घटना टळली! जरांगेंच्या ताफ्यातील वाहनांचा भीषण अपघात; ३ गाड्या एकमेकांवर आदळल्या, कार्यकर्ता जखमी

Manoj Jarange Patil: सांगली जिल्ह्यातील विटा येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या ताफ्यातील वाहनांचा अपघात झाला. पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्याचा समारोप करत असताना आंबेगाव परिसरात त्यांच्या स्वागतासाठी मोठी गर्दी झाली होती. याचवेळी ताफ्यातील दोन ते तीन वाहनांची एकमेकांना धडक झाली. त्यानंतर मागून येणाऱ्या एसटी बसने ताफ्यातील एका वाहनाला धडक दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या घटनेत एक कार्यकर्ता जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..स्वागतासाठी मोठी गर्दीमनोज जरांगे पाटील विटा शहराकडे येत असताना त्यांच्या स्वागतासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक आणि कार्यकर्ते जमले होते. ढोल-ताशा, झांज पथक तसेच तब्बल ३० जेसीबीच्या माध्यमातून पुष्पवृष्टी करत त्यांचे स्वागत करण्यात आले. या स्वागतासाठी झालेल्या प्रचंड गर्दीमुळे ताफ्यातील वाहनांच्या हालचालींवर परिणाम झाला..Manoj Jarange Patil : 'आता मी जाईन नाहीतर सरकार जाईल'; मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा, २९ ऑगस्टला निर्णायक आंदोलनाची घोषणा.ताफा पुढे जात असताना महामार्गावर अचानक वाहनांना ब्रेक लावण्यात आले. त्यामुळे मागील वाहने एकामागोमाग एक धडकली. त्याचवेळी मागून वेगाने येणाऱ्या एसटी बसचे नियंत्रण सुटल्याने बस ताफ्यातील एर्टिगा कारवर जाऊन आदळल्याचे सांगण्यात आले आहे..Ertiga कारचे मोठे नुकसानएसटी बसची धडक जोरदार असल्याने ताफ्यातील Ertiga कारच्या पुढील आणि मागील भागाचे मोठे नुकसान झाले. अपघातानंतर ताफ्यातील कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. वाहनात अडकलेल्या कार्यकर्त्याला बाहेर काढून उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आले..या अपघातात कार्यकर्ता गंभीर जखमी झाल्याची माहिती एका वृत्तात देण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या माहितीनुसार त्याला किरकोळ दुखापत झाली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतः जखमी कार्यकर्त्याला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केल्याचेही सांगण्यात आले आहे..जरांगे पाटील सुरक्षितया दुर्घटनेत मनोज जरांगे पाटील सुरक्षित असून त्यांच्या वाहनाचे नुकसान झालेले नसल्याची माहिती आहे. अपघातानंतर परिसरात काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम केले. या घटनेचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. दरम्यान, मोठी दुर्घटना टळल्याने कार्यकर्त्यांकडून दिलासा व्यक्त करण्यात आला..Manoj Jarange Warning Meet: माढ्यात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या इशारा बैठकीसाठी जोरदार तयारी; विविध समित्यांची स्थापना, मराठा समाजात उत्सुकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.