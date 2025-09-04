Maratha Reservation: ‘सातारा गॅझेट’च्या नोंदीसाठी प्रयत्न करणार; मराठा समाज बांधवांचा निर्धार, मनोज जरांगे-पाटील यांचेच खरे श्रेय

सांगली: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मराठा समाजातर्फे आज गुलाल उधळून, पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या लढ्याचे श्रेय मनोज जरांगे- पाटील यांचे असून आता सातारा गॅझेटच्या नोंदीसाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला. .Maratha Reservation : आजही अफगाणिस्तानला भरते मराठ्यांच्या नावाने धडकी, ३०० वर्षे 'म्हणी' मधून जीवंत आहे मराठ्यांचा दरारा.मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या मागणीसाठी मुंबईत जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. त्याला यश येऊन आठपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने मंजूर केल्या आहेत. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मराठा समाजातर्फे आज सांगलीत मारुती चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला..यावेळी छत्रपती शिवरायांना अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर गुलाल उधळून, फटाके उडवून, पेढे वाटण्यात आले. शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे गरीब मराठा कुटुंबांना न्याय मिळेल. या लढ्याचे श्रेय मनोज जरांगे-पाटील यांचे आहे. आता सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी असाच एकत्रित प्रयत्न करूया..आरक्षणाच्या लढ्यामुळे आपला आत्मविश्वास वाढला आहे. सातारा गॅझेटची जबाबदारी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे आहे. ते घराण्याला साजेसे काम करतील आणि ओबीसी, मराठा बांधवांना दगा देणार नाहीत, याची खात्री बाळगू असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. यावेळी डॉ. संजय पाटील, डॉ. मोहन पाटील, युवराज शिंदे, ए. डी. पाटील, रुपेश मोकाशी, विजय भगत, आशा पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले..Sangli News: 'शिराळा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाबाबत राष्ट्रवादीचे शेडगेवाडीत आंदोलन'; काम ११ तारखेपर्यंत बंद .चंद्रकांत पाटील, बाळासाहेब सावंत, संभाजी पोळ, रामहरी ठोंबरे, प्रदीप बर्गे, प्रशांत पवार, अमोल चव्हाण, शिवाजी जाधव, राज शेरीकर, प्रवीण पवार, अतुल माने, सागर साठे, योगेश पाटील, योगेश सूर्यवंशी, भरत कुबडगे, तुकाराम सातपुते, सुप्रिया घारगे, जयश्री घोरपडे, कविता बोंद्रे, पूजा पाटील, प्रिया गोटखिंडे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.