Maratha Reservation: ‘सातारा गॅझेट’च्या नोंदीसाठी प्रयत्न करणार; मराठा समाज बांधवांचा निर्धार, मनोज जरांगे-पाटील यांचेच खरे श्रेय

Satara Gazette Recognition: आरक्षणाच्या लढ्यामुळे आपला आत्मविश्वास वाढला आहे. सातारा गॅझेटची जबाबदारी मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्याकडे आहे. ते घराण्याला साजेसे काम करतील आणि ओबीसी, मराठा बांधवांना दगा देणार नाहीत, याची खात्री बाळगू असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल मराठा समाजातर्फे आज गुलाल उधळून, पेढे वाटून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. या लढ्याचे श्रेय मनोज जरांगे- पाटील यांचे असून आता सातारा गॅझेटच्या नोंदीसाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

