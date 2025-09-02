पश्चिम महाराष्ट्र

Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणाच्या यशस्वी लढ्याचा मंगळवेढ्यात जल्लोष

Mangalwedha Celebrates : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला यश मिळाल्यानंतर मंगळवेढ्यात पेढे वाटून, घोषणांनी आणि एकजुटीने जल्लोष साजरा करण्यात आला.
Maratha Reservation News
Maratha Reservation NewsSakal
हुकूम मुलाणी ​
Updated on

मंगळवेढा : मराठा आणि कुणबी एकच असून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषण लढ्याला यश मिळाल्याबद्दल मंगळवेढ्यात सकल मराठा समाजाच्या वतीने पेढे वाटून आनंद व्यक्त करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha reservation case
maratha grant karnatak
Manoj Jarange leadership
Maratha reservation protest
Mangalwedha Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com