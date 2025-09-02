Maratha Reservation News : मराठा आरक्षणाच्या यशस्वी लढ्याचा मंगळवेढ्यात जल्लोष

मंगळवेढा : मराठा आणि कुणबी एकच असून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषण लढ्याला यश मिळाल्याबद्दल मंगळवेढ्यात सकल मराठा समाजाच्या वतीने पेढे वाटून आनंद व्यक्त करण्यात आला..शिवालयातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचे पूजन करण्यात आले. यावेळी मनोज जरांगे पाटील तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है एकच मिशन मराठा आरक्षण हम सब जरांगे एक मराठा लाख मराठा अशा घोषणा देऊन दामाजी चौक,शिवप्रेमी चौकात पेढे वाटून जल्लोष करण्यात आला राज्य शासनाकडून ८ पैकी ५ मागण्या मान्य केल्याने पाटील यांनी उपोषण सोडत आंदोलन मागे घेतले..आंदोलन दरम्यान प्रा.विनायक कलुबर्मे,सिद्धेश्वर डोंगरे,मेजर नेताजी हेंबाडे हे तिघांनी पडत्या पावसात मंगळवेढा ते मुंबई सायकल वारी करून उपोषण आंदोलनात सहभाग नोंदवला ज्या ज्या वेळेला मनोज जरांगे पाटीलांनी आरक्षणासाठी आंदोलनाची हाक दिली त्यावेळी मंगळवेढ्यातील सकल मराठा बांधवांनी त्यामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले, विशेषता बोंबाबोंब रास्ता रोको आंदोलन,शहर बंद आंदोलन, मुंडन आंदोलन, राज्य सरकारचे श्राद्ध,मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचा निषेध, रक्तदान शिबिर,अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करून मंगळवेढाकरांनी आरक्षणाविषयी भावना तीव्र करून दाखवली..यंदाच्या मुंबईतील आझाद मैदानावरील आमरण उपोषण लढ्यासाठी मंगळवेढ्यातून सायकल,मोटारसायकल,चाकी चाकीमधून मराठा बांधव दाखल झाले विशेषता पहिल्या दिवशी अन्नधान्याची झालेली गैरसोय लक्षात घेता नंतरच्या दोन-तीन दिवसात शहर व ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य गोळा करून मुंबईला पाठवले. मंगळवेढ्यातील मात्र सध्या मुंबईत वास्तव्य करणाऱ्या मंडळींनी देखील आंदोलनासाठी आलेल्या आंदोलकांची सोय केली.पाचव्या दिवशी या लढ्याचा यशस्वी तोडगा निघाल्यानंतर मंगळवेढ्मयातील चौका-चौकात जल्लोष करण्यात आला यावेळी मराठा समाज मोठया संख्येने उपस्थित होते. ग्रामीण भागात बहुसंख्य मराठा समाज वास्तव करणाऱ्या गावात देखील जल्लोष साजरा केला..गेली अनेक वर्षापासून मराठा समाज आरक्षणासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून आंदोलन केले आंदोलक मनोज जरांगे -पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाज मुंबईच्या लढ्यासाठी एकवटला सरकारने त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांना सकारात्मकता दाखवली हे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे यश असून सरकारने देखील त्यासंदर्भात शासन निर्णय काढून कार्यवाही केली.अजित जगताप मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.