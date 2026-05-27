Sangli Crime: मुलगा होत नाही, माहेरहून सोनंही आणत नाहीस; पलूसमध्ये विवाहितेचा छळ, संशयास्पद मृत्यूने खळबळ

पलूस : मुलगा होत नाही, तसेच माहेरहून सोने आणले नाही, या कारणांवरून विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ केल्याप्रकरणी सहाजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरती प्रशांत जाधव (वय ३७, नागापट्टीनम्, तामिळनाडू) असे मृत महिलेचे नाव आहे..याबाबत मृत विवाहितेचे वडील सुभाष बळवंत कदम (वय ७४, पलूस) यांनी पलूस पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पती प्रशांत आनंदराव जाधव, सासू रुपा आनंदराव जाधव यांच्यासह सहाजणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. मूळचे मंगळूर (ता. खानापूर) येथील जाधव कुटुंब व्यवसायानिमित्त नागापट्टीनम् येथे वास्तव्यास आहे. .पलूस येथील व्यापारी व माजी सैनिक सुभाष कदम यांची मुलगी आरती हिचा विवाह प्रशांत जाधव यांच्याशी झाला होता. तिला दोन मुली आहेत. फिर्यादीनुसार, 'तुला मुलगा होत नाही, तसेच माहेरहून सोने आणत नाहीस,' या कारणांवरून फेब्रुवारी २०१५ पासून ते २३ मे २०२६ पर्यंत पती व सासूकडून आरती यांचा मानसिक व शारीरिक छळ केला जात होता..या छळातूनच तिचा मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात नणंद संध्या प्रकाश साळुंखे, तिचे पती प्रकाश जोतिराम साळुंखे, मुलगा प्रतीक प्रकाश साळुंखे आणि मुलगी शेजल प्रकाश साळुंखे यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे सर्वजण सध्या नागापट्टीनम् येथे वास्तव्यास असून मूळ गाव येळावी (ता. तासगाव) आहे. पलूस पोलिसांनी हा गुन्हा पुढील तपासासाठी नागापट्टीनम् शहर पोलिस ठाण्याकडे वर्ग केला..पलूस शहरावर शोककळासांगोला येथे सोमवारी झालेल्या अपघातात पलूसमधील भोसले कुटुंबातील आई व मुलाचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आता कदम कुटुंबातील विवाहितेच्या मृत्यूची घटना समोर आल्याने शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे. भोसले आणि कदम ही दोन्ही कुटुंबे व्यापारी व सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित असल्याने पलूस शहर व व्यापारपेठेत शोककळा पसरली आहे.