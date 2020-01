बेळगावात मिळणार सहापर्यंतच मटण ; पण कारण काय ?

बेळगाव - बेळगाव शहर आणि परिसरातील मटण दुकाने १ फेब्रुवारीपासून रोज सायंकाळी सहापर्यंतच सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे यापुढे मटण खवय्यांना या वेळेत मटण दुकानांत जावे

लागणार आहे. असा झाला निर्णय गेल्या अनेक दिवसांपासून बकऱ्याच्या दरात वाढ झाल्याने मटण विक्रेत्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच मटणाच्या दरावरूनही ग्राहक नाराज आहेत. सोमवारी कसाई गल्ली येथे मटण विक्रेता असोसिएशनची बैठक घेण्यात आली. यावेळी मटणाच्या दरात कोणत्याही प्रकारची वाढ न करण्याचा निर्णय असोसिएशनने घेतला. वाचा - देवा... एक तरी नात ठेवायची होती... मटणाचा दर असणार असा त्यानुसार मटण प्रतिकिलो ५४०, तर काळीज व चरबी न घालता ६०० रुपये असा दर असणार आहे. दरात बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र मटण दुकाने ६ वाजेपर्यंतच सुरू ठेवण्याच्या निर्णयावर असोसिएशच्या बैठकीत एकमत झाले. नुकसान टाळण्यासाठी ६ वाजेपर्यंतच दुकाने सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी रघू पलंगे, विलास जानवेकर, उदय घोडके, राजू कांबळे समीर सर्जेखान, गौस खाडे, प्रकाश महागावकर उपस्थित होते.

