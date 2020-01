कोल्हापूर - मांगनूर (ता. कागल) येथील विष प्राशन घटनेतील श्रेया गणेश चव्हाण (वय २) हिचा काल (ता. २६) रात्री ‘सीपीआर’मध्ये मृत्यू झाला. मंगळवार (ता. २१)पासून तिची मृत्यूशी झुंज सुरू होती. श्रेयाची आई सारिका गणेश चव्हाण (वय २६) हिने मंगळवारी मानसिक स्थिती बिघडल्याने (ता. २१) श्रेया आणि पायल या दोन मुलींना विष पाजून स्वतःही विष घेतले होते. आईसह दोन बालिकांचा करुण अंत यात सारिकाचा बुधवारी (ता. २२) व दोन महिन्यांच्या पायलचा गुरुवारी (ता. २३) मृत्यू झाला. त्यांच्यावर सुरवातीला गारगोटी ग्रामीण रुग्णालयात व त्यानंतर कोल्हापुरातील ‘सीपीआर’मध्ये उपचार सुरू होते. दोघींच्या मृत्यूनंतर मोठी मुलगी श्रेयाच्या प्रकृतीत सुधारणा होत होती; पण काल तिची प्रकृती वेगाने खालावली आणि मृत्यू झाला. श्रेयाला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न अयशस्वी झाला. या घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. पाहा - वाघाला बांधीन; पण मोटारीची भ्या वाटते! एक तरी नात ठेवायची... अंगणात बागडणाऱ्या दोन नाती आणि उमद्या सुनेचा मृत्यू झाल्याने आजी-आजोबा दुःखात बुडाले. पायलच्या मृत्यूनंतर श्रेयाच्या प्रकृतीत सुधारणा होत होती. यामुळे निदान एक तरी नात उर्वरित आयुष्यात साथ देईल, अशी आशा आजी-आजोबांना होती; पण श्रेयाचा मृत्यू झाल्याचे समजताच ‘देवा एक तरी नात ठेवायची होती’ असे म्हणून दोघांनी हृदय पिळवटून टाकणारा हंबरडा फोडला. यामुळे ग्रामस्थ सद्‌गदित झाले.

Web Title: Mother commits suicide after drinking poison with two daughters kolhapur marathi news