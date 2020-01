अंगावर पावडर टाकून दीड लाख रुपये चोरले 

पंढरपूर (सोलापूर) : अंगावर खाज येण्याची पावडर टाकून चोरट्यांनी एका व्यापाऱ्याकडील दीड लाख लंपास केले. ही घटना शुक्रवारी सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास येथील जुन्या बस स्थानकासमोरील भागात घडली.

या घटनेची समजलेली माहिती अशी की, जुन्या एसटी स्थानकासमोरील अखिलेश बेंगल स्टोअर येथील अखिलेश यादव हे आपल्या दुकानातील रोख रक्कम बॅंकेत भरण्यास निघाले होते. वाटेत पानटपरीजवळ ते मावा खाण्यास थांबलेले असता अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या अंगावर खाज येण्याची पावडर टाकली. अस्वस्थ झालेले यादव पुन्हा आपल्या दुकानात आले. तेव्हा त्यांच्याकडील पिशवीत ठेवलेले दीड लाख रुपये चोरीस गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. अज्ञात चोरटे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत. याप्रकरणी यादव यांनी पंढरपूर शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून पुढील तपास पोलिस करत आहेत. हेही वाचा- भक्त निवासाचा लाभ घेतला तीन हजार भाविकांनी

लोखंडी जाळ्यांची चोरी

पंढरपूर- मंगळवेढा रस्त्यावर वृक्षारोपण केल्यानंतर संरक्षणासाठी असलेल्या 10 लोखंडी जाळ्या अज्ञात चोरट्यांनी पळवून नेल्या. श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर समितीच्या माध्यमातून पंढरपूर- मंगळवेढा रस्त्यावर वृक्षारोपण केले जात आहे. विविध प्रकारची झाडे लावून संरक्षणासाठी लोखंडी जाळ्या (ट्री गार्ड) लावल्या जात आहेत. गोपाळपूर, अनवली, सिद्धेवाडी परिसरात लावलेल्या प्रत्येकी सुमारे 700 रुपये किमतीच्या 10 संरक्षक जाळ्या (ट्री गार्ड) अज्ञात चोरट्यांनी पळवून नेल्या. याप्रकरणी मंदिर समितीचे कर्मचारी अरुण सलगर यांनी पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून पुढील तपास पोलिस करत आहेत.

