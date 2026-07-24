MHADA Sangli Housing : अवघ्या 15 लाखांत हक्काचं घर! 'म्हाडा'चा 354 कुटुंबीयांना निवारा, 'या' योजनेतून अनेकांची स्वप्नपूर्ती; सांगलीत घरांची बंपर लॉटरी

सांगली : म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण) च्या पुणे मंडळाने गृहनिर्माण मंडळांतर्गत सांगली आणि परिसरातील नागरिकांसाठी हक्काच्या निवाऱ्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्या १० वर्षांत जिल्ह्यातील ३५४ जणांना ‘म्हाडा’ मुळे हक्काचे छत मिळाले आहे. ऑनलाईन संगणकीय सोडतीद्वारे तयार झालेल्या घरांचे वाटप सुरू आहे. खिशाला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यात म्हाडा गृहनिर्माण आणि ‘पंतप्रधान आवास योजना’ (PMAY) द्वारे सर्वसामान्यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी मदत केली जात आहे..‘प्रथम येईल त्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर म्हाडाने बांधलेल्या घरांचा विविध उत्पन्न गटातील गरजूंना लाभ होत आहे. सांगलीतील पाच, मिरज व पलूसमधील एका गृहनिर्माण प्रकल्पाद्वारे ३५४ सदनिकांचे वाटप झाले आहे. मिरजेतील भारतनगर येथील अलीकडेच तयार झालेल्या प्रकल्पातील ३४ सदनिकांना ग्राहकांची प्रतीक्षा आहे. वीज व पाण्याची सोय या प्रकल्पात नुकतीच झाल्याने ३४ जणांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकारणार आहे..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.सांगलीतील चिंतामणीनगर, अभयनगर, कर्नाळ रोड, पारिजात कॉलनी भागातील म्हाडाच्या प्रकल्पात ३५४ कुटुंबे राहत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यातील सोडतीनंतर जिल्ह्यातील ‘पंतप्रधान आवास योजने’तील काही घरे रिक्त राहिली आहेत. दिव्यांग, खेळाडू, केंद्र व राज्य शासनाचे कर्मचारी, इतर मागास घटकांसाठी १३ टक्के घरे आरक्षित असतात. अवघ्या १५ लाख रुपयांच्या घरात ही हक्काची घरे आता विनासायास गृह खरेदी करता येणार आहेत..Ratnagiri Farmer Loan Waiver : रत्नागिरीतील 7,333 शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती! पहिली यादी लवकरच प्रसिद्ध; पाहा ताजी अपडेट.म्हाडाने यंदा पुणे विभागासाठी लॉटरी खुली केली आहे. त्यामुळे अनेकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होईल. महापालिका तसेच महावितरणशी सतत संपर्कात राहून पूर्णत्वास येणाऱ्यास प्रकल्पासाठी वीज व पाण्याची सोय कशी करता येईल, याला प्राधान्य देत आहोत. गरजूंनी विहीत मुदतीत ऑनलाईन पद्धतीने म्हाडाकडे रकमेचा भरणा करावा. प्रवर्गनिहाय कागदपत्रे सादर करण्याच्या अटींवर देकारपत्र देण्यात येईल. कागदपत्रे ऑनलाईन सादर केल्यानंतर देकारपत्रांचे वितरण सोयीस्कर होईल.-राहुल साकोरे, मुख्य अधिकारी, म्हाडा, पुणे मंडळ.सांगली-मिरजेतील प्रस्तावित प्रमुख गृह प्रकल्प व क्षेत्रमीरा हौसिंग सोसायटी ४० गुंठेपारिजात कॉलनी १२ गुंठेसंजयनगर-अभयनगर १३ गुंठेमिरज वैद्यकीय महाविद्यालयानजीक १२ गुंठे.म्हाडा घरांसाठी पात्रता नियम :अर्जदाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावेअर्जदार किमान १५ वर्षांपासून राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यकअधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्यअर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या (पती/पत्नी) नावावर घर नसावे.लाभार्थी कोण?म्हाडाने कुटुंबाच्या एकूण उत्पन्नानुसार चार गट केले आहेतआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक : वार्षिक उत्पन्न ३ लाखांपर्यंतअल्प उत्पन्न गट : वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ते ६ लाखमध्यम उत्पन्न गट : वार्षिक उत्पन्न ६ लाख ते १२ लाखउच्च उत्पन्न गट : वार्षिक उत्पन्न १२ लाखांपेक्षा जास्तगृह प्रकल्प कोणासाठी?पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १ आरके आणि १ बीएचके घरे उपलब्धम्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पांतर्गत अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी विकसित केलेले गृह प्रकल्पसर्व अधिकृत प्रकल्पांमध्ये प्रशस्त अंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा योजना आणि ड्रेनेज लाईन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.