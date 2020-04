एमआयडीसी सोमवारपासून रफ्तार पकडणार 

नगर ः ""एमआयडीसीतील कामगारांच्या बाबतीत प्रशासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला. त्यामुळे एमआयडीसीतील बोटावर मोजण्याइतके अर्थात दहा टक्के लघू उद्योजकांनी आपल्या कामाचा श्रीगणेशा केला आहे. मोठे उद्योगही सोमवारपासून सुरू करण्याचा बहुतांश उद्योजकांचा मानस आहे. परंतु मोठ्या उद्योजकांना कामगारांसाठी बसची व्यवस्था करताना दमछाक होणार आहे. उद्योजकांना ये-जा करण्यासाठी चारचाकी वाहनाच्या परवानगीसाठी प्रयत्न सुरू असून, लवकरच यावर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे,'' अशी माहिती "एल अँड टी'चे सरव्यवस्थापक अरविंद पारगावकर यांनी दिली. हेही वाचा - मुलाचे ट्विट आणि आईवर उपचार सुरू पारगावकर म्हणाले, ""एमआयडीसीतील उद्योग गेल्या महिनाभरापासून बंद असल्याने मशिनचे मेंटेनन्स करण्यासाठी वेळ जाणार आहे. त्यातच प्रशासनाने कामगारांच्या ये-जा करण्याची अट रद्द केली असली, तरी बसची व्यवस्था करण्याचे उद्योजकांना नियोजन करावे लागणार आहे. उद्योजकांना ये-जा करण्यासाठी वाहनांची परवानगी द्यावी, यासाठी एमआयडीसीतील अधिकारी प्रशासनाशी चर्चा करीत आहेत. एमआयडीसीत साधारणतः दहा हजार कर्मचारी काम करीत आहेत. "एल अँड टी'मध्ये एक हजार 500 कर्मचारी काम करतात. मात्र, सुरवातीला काही कामगारांना आणून सुरवात करण्यात येईल, तरी सर्व काम सुरळीत होण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी जाईल.'' सीमाबंदीची अडचण

एमआयडीसीतील बहुतांश उद्योजकांना राज्य, जिल्ह्याबाहेरून कच्चा माल आणण्यासाठी सीमाबंदीची अडचण येणार आहे. सुरवातीला आम्ही काही उद्योजक ऑफिस सुरू करून मशिन मेंटेनन्सचे नियोजन करत आहोत. त्यानंतर उद्योग सुरू करण्याबाबत विचार करणार आहोत, अशी माहिती असोसिएशन ऑफ अहमदनगर मन्युफॅक्‍चरिंग इंडस्ट्रीजचे (आमी) संस्थापक अशोक सोनवणे यांनी दिली.

