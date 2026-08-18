Milk Price Hike : दूध दरवाढ झाली, तरी शेतकरी अडचणीतच! 300 रुपयांचा रोजचा खर्च अन् दोन रुपयांची वाढ म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे'

आटपाडी (जि. सांगली) : दूध खरेदी-विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ झाली असली, तरी पशुखाद्य, चारा आणि जनावरांच्या देखभालीचा वाढता खर्च पाहता ही दरवाढ म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ असल्याची भावना दूध उत्पादक शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत (cow and buffalo milk procurement rates) आहे..दूध उत्पादक, प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने ग्राहकांसाठी दोन रुपयांची दरवाढ केली. काही दूध संघांनी शेतकऱ्यांच्या खरेदी दरातही दोन रुपयांनी वाढ केली आहे. गायीच्या दुधाला ३७ ते ३८, तर म्हशीच्या दुधाला ५४ ते ५५ रुपये प्रतिलिटर दर मिळत आहे. मात्र, काही संघांनी जुनेच दर कायम ठेवले आहेत..दुभत्या जनावराला दररोज १५ ते २० किलो हिरवा आणि पाच ते सहा किलो सुका चारा लागतो. त्यावर पाच ते सहा किलो पशुखाद्याचाही खर्च होतो. सरकी पेंड ४५ रुपये, गोळी पेंड ३७ रुपये आणि मका चुनी ३० रुपयांपेक्षा अधिक किलो दराने मिळत आहे. चारा व पशुखाद्याचा रोजचा खर्चच सुमारे ३०० रुपयांवर जातो. याशिवाय औषधोपचार, कृत्रिम रेतन, प्रसूती आणि इतर खर्च वेगळाच..Koyna Dam 97.93 TMC Water Storage : 'कोयना' 93 टक्के भरले; धरणात प्रतिसेकंद 20 हजार क्युसेक पाण्याची आवक, पायथा वीजगृहातून 15,412 क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग.भाकड काळात तर शेतकऱ्याला जनावरांवर पदरमोड करावी लागते. म्हशीचा चार-पाच महिन्यांचा भाकड काळ शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक कसरतीचा ठरतो. त्यामुळे दोन रुपयांची दरवाढ ग्राहकांचे बजेट वाढवत असली, तरी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितात फारसा फरक पडत नसल्याचे चित्र आहे..Amba Ghat Traffic Update : कोकण-पश्चिम महाराष्ट्राची जीवन वाहिनी धोक्यात; आंबा घाटात रस्ता खचला, एसटी अन् अवजड वाहतुकीचा मार्गही बदलला.माझ्या सात संकरित गायी १३ ते १८ लिटर दूध देतात. रोजचा खर्च ३०० रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आम्ही दोघे रात्रंदिवस राबतो, तेव्हा कुठे बाजारापुरते पैसे मिळतात. एखादे जनावर गंभीर आजारी पडले तर मोठा आर्थिक खड्डा पडतो.-दत्तात्रय चव्हाण, दूध उत्पादक शेतकरी, माळेवाडी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.