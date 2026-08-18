पश्चिम महाराष्ट्र

Milk Price Hike : दूध दरवाढ झाली, तरी शेतकरी अडचणीतच! 300 रुपयांचा रोजचा खर्च अन् दोन रुपयांची वाढ म्हणजे 'उंटाच्या तोंडात जिरे'

milk price hike impact on dairy farmers : दूध खरेदी-विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ झाली असली तरी पशुखाद्य, हिरवा-सुका चारा, औषधोपचार आणि जनावरांच्या देखभालीचा वाढता खर्च पाहता दूध उत्पादकांचा नफा कमी होत आहे.
Latest cow milk and buffalo milk procurement rates

Latest cow milk and buffalo milk procurement rates

esakal

नागेश गायकवाड -सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आटपाडी (जि. सांगली) : दूध खरेदी-विक्री दरात दोन रुपयांची वाढ झाली असली, तरी पशुखाद्य, चारा आणि जनावरांच्या देखभालीचा वाढता खर्च पाहता ही दरवाढ म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ असल्याची भावना दूध उत्पादक शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत (cow and buffalo milk procurement rates) आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Milk
Cow Milk
milk dairy
milk price increase
cow milk price increase
Marathi News Esakal
www.esakal.com