Sangli Crime: 'सांगलीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार'; कोल्हापूरमधील एकावर गुन्हा

Shocking Incident in Sangli: जानेवारी २०२५ मध्ये पीडितेने संबंधास नकार दिला. त्यावेळी त्याने तिला पट्ट्याने मारहाण केली. मोबाईलवरून शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. नंतर पीडितेने पोलिसांत धाव घेऊन संकेत भंडारेच्या विरोधात फिर्याद दिली. संजयनगर पोलिस तपास करत आहेत.
सांगली : लैंगिक अत्याचार करून मारहाण करत अल्पवयीन मुलीस जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी संजयनगर पोलिसांनी संशयित संकेत शिवशंकर भंडारे (वय २६, रुकडी रेल्वेस्टेशन जवळ, कोल्हापूर) याच्याविरुद्ध सुधारित बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार (पोक्सो) गुन्हा दाखल केला आहे.

