Sangli Crime: 'सांगलीत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार'; कोल्हापूरमधील एकावर गुन्हा

सांगली : लैंगिक अत्याचार करून मारहाण करत अल्पवयीन मुलीस जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी संजयनगर पोलिसांनी संशयित संकेत शिवशंकर भंडारे (वय २६, रुकडी रेल्वेस्टेशन जवळ, कोल्हापूर) याच्याविरुद्ध सुधारित बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्यानुसार (पोक्सो) गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांतून मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडिता एका उपनगरात राहते. सध्या ती महाविद्यालयीन शिक्षण घेत आहे. संशयित संकेत भंडारेचे पीडितेच्या घरी येणे-जाणे होते. याचा गैरफायदा घेत २०१८ मध्ये पीडितेचे वय चौदा वर्षे असताना संशयिताने जबरदस्तीने तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. २०२० मध्ये पीडितेच्या कुटुंबाने राहण्याचे ठिकाण बदलल्यानंतरही काही कारण पुढे करून तो पीडितेच्या घरी येत असे..तिच्याशी शरीर संबंध ठेवत असे. काही काळाने त्याने पीडितेला लग्नाचे आमिष दाखवून इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले. जानेवारी २०२५ मध्ये पीडितेने संबंधास नकार दिला. त्यावेळी त्याने तिला पट्ट्याने मारहाण केली. मोबाईलवरून शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी दिली. नंतर पीडितेने पोलिसांत धाव घेऊन संकेत भंडारेच्या विरोधात फिर्याद दिली. संजयनगर पोलिस तपास करत आहेत.