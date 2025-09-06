पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Ganpati Visarjan : मिरजेत गणरायाची बैलगाडीतून विर्सजन मिरवणूक, काय आहे वैशिष्ट्य जाणून घ्या

Ganesh Festival Bullock Cart : मिरज येथील ऐतिहासिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीला आज सकाळी थाटात प्रारंभ झाला. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज गणेशोत्सव मंडळाच्या श्रींची बैलगाडीतून मिरवणूक निघाली.
Sandeep Shirguppe
Updated on

Miraj Ganpati Visarjan 2025 : मिरज येथील ऐतिहासिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीला आज सकाळी थाटात प्रारंभ झाला. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज गणेशोत्सव मंडळाच्या श्रींची बैलगाडीतून मिरवणूक निघाली. टाळ मृदुंग आणि ढोलाच्या निनादात पारंपरिक पद्धतीने या मिरवणुकीला सुरुवात झाली. त्यानंतर क्रमाक्रमाने एक एक मंडळाची विसर्जन मिरवणूक सुरू झाली असून लक्ष्मी मार्केट ते गणेश तलाव मार्ग गर्दीने हळूहळू फुल लागला आहे.

