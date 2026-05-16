Miraj Transformer Current Accident : मामा -भाचे शेतात औषध फवारणी करताना अचानक ट्रान्सफॉर्मरचा लागला करंट, दोघांचाही जागीच मृत्यू

Miraj electric shock death news : आरग येथे शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास घडलेल्या हृदयद्रावक घटनेत विजेचा शॉक लागून मामा-भाच्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण आरग व बोलवाड परिसरात शोककळा पसरली आहे. मृतांत विशाल पांडुरंग माळी (वय २६, आडवा रस्ता, बोलवाड) आणि अथर्व रवींद्र माळी (वय १५, आरग) यांचा समावेश आहे..विशाल माळी आणि अथर्व माळी हे दोघेही आरग परिसरातील रेल्वे स्टेशन माळी वस्ती येथे वांग्याच्या शेतीत औषध फवारणीचे काम करीत होते. संबंधित शेताच्या शेजारीच महावितरणचा ट्रान्सफॉर्मर आहे. फवारणी सुरू असताना अचानक विजेचा जोरदार शॉक लागल्याने दोघेही खाली कोसळले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली..मात्र, तोपर्यंत दोघांचाही मृत्यू झाला होता. विशाल अथर्वचा मामा आहे. तो नियमितपणे शेतीकामासाठी भाच्याच्या शेतात मदतीसाठी येत असे. अथर्व अल्पवयीन असल्याने विशाल शेतीची जबाबदारी सांभाळत असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली..मेहनती, शांत स्वभावामुळे दोघेही परिसरात परिचित होते. मिरज ग्रामीण पोलिसांनी पंचनामा करून उत्तरीय तपासणीसाठी मृतदेह पाठविला. या घटनेची नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. घटनेची माहिती मिळताच 'महावितरण'च्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पंचनामा पूर्ण करून आवश्यक ती मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे 'महावितरण'चे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील यांनी 'सकाळ'ला सांगितले.