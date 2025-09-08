Ganesh Visarjan 2025: 'मोरयाऽऽऽ’च्या जयघोषात मिरजेत ३६ तास विसर्जन मिरवणूक'; विक्रमी गर्दीत गणरायाला निरोप; वादावादी, धक्काबुक्की

मिरज: सजवलेली बैलगाडी, फुगडीचा फेर धरणाऱ्या महिला, पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी कार्यकर्ते आणि ‘मोरयाऽऽऽ’चा जयघोष करत शनिवारी सकाळी नऊ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज गणेशोत्सव मंडळाच्या ‘श्रीं’ची मिरवणूक निघाली. त्यानंतर १८६ मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीचा ऐतिहासिक सोहळा सलग ३६ तास रंगला. रविवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास मिरज शहर पोलिस ठाण्याच्या ‘श्रीं’चे विसर्जन करून उत्सवाची सांगता झाली. यंदा मिरवणूक विक्रमी गर्दीमुळे लक्षवेधी ठरली..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.मिरजेची मिरवणूक पश्चिम महाराष्ट्रासह उत्तर कर्नाटकातील भक्तांसाठी औत्सुक्याचा विषय असते. त्यात पावसाने दिलेली पूर्ण उघडीप भक्तांसाठी पर्वणी ठरली. त्यामुळे मिरजेकडे भक्तांचे लोंढेच लागले. अलोट गर्दीमुळे झालेली धक्काबुक्की, वाद्यांच्या आवाजावरून पोलिस आणि मंडळ कार्यकर्त्यांत झालेली बाचाबाची, मद्यपान करून आलेल्या तरुणांनी केलेली हुल्लडबाजी, राजकीय गटांमध्ये उफाळलेला वाद असे काही गंभीर प्रसंग घडले. अन्यथा, मिरवणूक शांततेत संपन्न झाली. त्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली..आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुकांनी पोस्टर बाजी करत केलेले श िक्तप्रदर्शन, लक्षवेधी नऊ स्वागत कमानी, विद्युतझोतांची कलाबाजी, कागदी कपड्यांची उधळण आणि तरुणांसोबतच महिला, तरुणींनी गाण्यांवर धरलेला ताल यामुळे मिरवणुकीत वेगळीच रंगत आली..मिरज शहराच्या विविध भागांतून आलेल्या मिरवणुका लक्ष्मी मार्केटसमोरील मुख्य मार्गावर येत होत्या. दुतर्फा भक्तांची प्रचंड गर्दी होती. स्वागताच्या कमानी जणू गणरायाला नमन करत होत्या. विद्युतझोतात मूर्तींचे रूप आणखी उठून दिसत होते. कार्यकर्ते बेभान नाचत होते. या दरम्यान सातत्याने कोंडी होत होती. ती सोडवताना कार्यकर्त्यांत बाचाबाची सुरू होती. मिरवणुका मागे-पुढे करताना कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले होते. त्यावेळी पोलिसांनी अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळली. विशेषतः दत्त चौकात वारंवार हा प्रसंग घडला. रात्री आठपर्यंत आवाजाला काही मर्यादा आहे का, असा प्रश्न पडत होता. त्यानंतर पोलिसांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि आवाज थोडा कमी झाला. तासाभराने पुन्हा नागोबा कट्ट्यापासून आवाज घुमायला लागला. रात्री बाराच्या ठोक्याला पोलिसांनी शिट्टी वाजली आणि ‘सुखकर्ता, दुःख हर्ता...’ म्हणत गणरायाची आरती सुरू झाली. त्यानंतर एका क्षणात साऱ्या वाद्यांचा आवाज शांत झाला. वाद्यांशिवाय शांततेत, संयमाने मिरवणुका पुढे चालत राहिल्या. एकेका गणेशाचे विसर्जन करायला २० ते २५ मिनिटांचा वेळ लागत होता. दोन ठिकाणी विसर्जनाची सोयी होती. काही मूर्तींचे कृष्णा घाटावर विसर्जन झाले..तळ्याला वेढामहापालिकेने श्री गणपती तळ्यावर मूर्ती विसर्जनाची अत्यंत नेटकी व्यवस्था केली होती. यावेळी अनेक मंडळांच्या मूर्ती या उंच, भव्य होत्या. त्यांचे विसर्जन निर्विघ्नपणे करणे आव्हान होते. दोन-दोन क्रेनचा एकावेळी वापर करून अतिशय शिस्तबद्धपणे विसर्जन करण्यात आले. तो सोहळा डोळ्यात साठवण्यासाठी भक्तांनी संपूर्ण तळ्याला वेढा घातला होता. तो नजारा लक्षवेधी होता..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.वाहतुकीचे नेटके नियोजनमिरज शहरात चारही बाजूंनी येणाऱ्या वाहतुकीचे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान होते. ते नेटकेपणाने करण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचे फारसे प्रसंग आले नाहीत. पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर अधीक्षक कल्पना बारवकर, उपअधीक्षक प्रणील गिल्डा यांच्या देखरेखीखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मुकुंद कुलकर्णी, सहायक निरीक्षक सुनील गिड्डे यांनी त्याचे नियोजन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.