पश्चिम महाराष्ट्र

Ganesh Visarjan 2025: 'मोरयाऽऽऽ’च्या जयघोषात मिरजेत ३६ तास विसर्जन मिरवणूक'; विक्रमी गर्दीत गणरायाला निरोप; वादावादी, धक्काबुक्की

Miraj sets record with 36-hour Ganpati visarjan procession: अलोट गर्दीमुळे झालेली धक्काबुक्की, वाद्यांच्या आवाजावरून पोलिस आणि मंडळ कार्यकर्त्यांत झालेली बाचाबाची, मद्यपान करून आलेल्या तरुणांनी केलेली हुल्लडबाजी, राजकीय गटांमध्ये उफाळलेला वाद असे काही गंभीर प्रसंग घडले.
"36-hour record Ganesh Visarjan in Miraj; massive crowd chants ‘Morya’, chaos reported."

"36-hour record Ganesh Visarjan in Miraj; massive crowd chants ‘Morya’, chaos reported."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज: सजवलेली बैलगाडी, फुगडीचा फेर धरणाऱ्या महिला, पारंपरिक वेशभूषेत सहभागी कार्यकर्ते आणि ‘मोरयाऽऽऽ’चा जयघोष करत शनिवारी सकाळी नऊ वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज गणेशोत्सव मंडळाच्या ‘श्रीं’ची मिरवणूक निघाली. त्यानंतर १८६ मंडळांच्या विसर्जन मिरवणुकीचा ऐतिहासिक सोहळा सलग ३६ तास रंगला. रविवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास मिरज शहर पोलिस ठाण्याच्या ‘श्रीं’चे विसर्जन करून उत्सवाची सांगता झाली. यंदा मिरवणूक विक्रमी गर्दीमुळे लक्षवेधी ठरली.

Loading content, please wait...
Sangli
miraj
district
Ganpati Visarjan 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com