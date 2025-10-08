Miraj Clash: मिरजेत दोन गटात राडा; तणाव नियंत्रणात, स्वतः एसपी उतरले रस्त्यावर

सकाळ वृत्तसेवामिरज, ता. 7 : येथे आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने मिरजेत दोन गटात तुफान राडा झाला. संतप्त जमावाकडून संशयताच्या घरावर तुफान दगडफेक करण्यात आली. यानंतर मिरज शहरात सर्वत्र दुकाने रॅली काढून बंद करण्यात आले. गोंधळ माजवणाऱ्या जमावर पोलिसांनी खाक्या दाखवत जमावाला पांगवले. या घटनेमुळे मिरज शहरात रात्री उशिरा पर्यंत तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे मोठा पोलिस फौज फाटा तैनात करण्यात आला आहे..घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी :मिरज शहरातील नदीवेस परिसरातील एका गल्लीत दोन समाजातील एकमेकांच्या ओळखीचे तरुण आज रात्री बोलत बसले होते. यावेळी दोघांमध्ये एकमेकांच्या समाजाविषयी द्वेष निर्माण करणारे वक्तव्य करण्यात आले. यानंतर एका गटाकडून संबंधित तरुणास बेदम मारहाण करण्यात आली. यानंतर तरुणाने पलायन करून एका ठिकाणी आश्रय घेतला. संतप्त झालेल्या जमावाने त्याचा पाठलाग केला..दरम्यान संबंधित तरुणावर कारवाई करावी, अशी मागणी करत एक गट मिरज शहर पोलीस ठाण्यात जमला. पोलिसांनी संबंधित तरुणाला ताब्यात घेऊन कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु त्यानंतर संतप्त झालेला जमाव संबंधित तरुणाच्या घराजवळ गेला. त्यानंतर त्याच्या घरासमोर जमाव जमला. पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. जमावाला शांत करण्याचा प्रयत्न यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आला. परंतु संतप्त झालेल्या जमावाने परिसरात असणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे पोस्टर फाडले. तसेच काहीजण पोलिसांच्या अंगावर धावण्याचा देखील प्रकार केला. त्यानंतर पोलिसांनी जमावावर लाठीचार्ज करत पिटाळून लावले. या घटनेमुळे मात्र मिरजेत एकच गोंधळ निर्माण झाला. मिरज शहर, महात्मा गांधी चौक पोलीस ठाणे, मिरज ग्रामीण या पोलिस ठाण्यांचा फौज फाट्यासह दंगल नियंत्रण पथकाचा मोठा फौज फाटा मिरजत तैनात करण्यात आला आहे..स्वतः एसपी उतरले रस्त्यावरपोलीस अधीक्षक संदीप घुगे यांनी पत्रकाराने दिलेली माहिती अशी की, मिरज शहरामध्ये दोन तरुण मुलांमध्ये वादाचा प्रकार घडला त्यानंतर जातीय रंग लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु परिस्थिती नियंत्रणात आहे. संशयीतांना ताब्यात घेण्यात आलेला आहे. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. अफवा पसरणाऱ्यांची गाय करणार नाही असा इशारा अधीक्षक घुगे यांनी यावेळी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.