Miraj Clash: मिरजेत दोन गटात राडा; तणाव नियंत्रणात, स्वतः एसपी उतरले रस्त्यावर

Heavy Deployment of Riot Control Force in Miraj: पोलिसांनी जमावाला पांगवले ; एक जण ताब्यात; अफवा पसरवणाऱ्यांची गय नाही; अधीक्षक घुगे यांचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
सकाळ वृत्तसेवा

मिरज, ता. 7 : येथे आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याने मिरजेत दोन गटात तुफान राडा झाला. संतप्त जमावाकडून संशयताच्या घरावर तुफान दगडफेक करण्यात आली. यानंतर मिरज शहरात सर्वत्र दुकाने रॅली काढून बंद करण्यात आले. गोंधळ माजवणाऱ्या जमावर पोलिसांनी खाक्या दाखवत जमावाला पांगवले. या घटनेमुळे मिरज शहरात रात्री उशिरा पर्यंत तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे मोठा पोलिस फौज फाटा तैनात करण्यात आला आहे.

