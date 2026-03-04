पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Crypto Scam : पोलिसांना गुंगारा देणारी डॉक्टर जोडी गजाआड! मिरजेत हाय-प्रोफाइल छापेमारी; इब्राहिम आणि जास्मिनच्या घरात नेमकं काय सापडलं?

Sangli Crypto Investment Scam - Miraj Doctor Couple Held for Duping Investors : मिरजेत क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून तीन महिन्यात पैसे दुप्पट देण्याचे आमिष दाखवून २.१५ कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी नायकवडी दाम्पत्यास अटक केली आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सांगली : क्रिप्टो करन्सी प्रकणात अटकेत असणाऱ्या मिरजेतील डॉ. इब्राहिम महंमदसाब नायकवडी-इनामदार (वय ५१) व जस्मिन इब्राहिम नायकवडी-इनामदार (वय ४१, रा. गुरूवार पेठ, छलवादी गल्ली, मिरज) या बंटी-बबलीच्या घरावर पोलिसांनी छापेमारी (Miraj crypto fraud case) केली.

