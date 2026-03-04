Miraj Crypto Scam : पोलिसांना गुंगारा देणारी डॉक्टर जोडी गजाआड! मिरजेत हाय-प्रोफाइल छापेमारी; इब्राहिम आणि जास्मिनच्या घरात नेमकं काय सापडलं?

सांगली : क्रिप्टो करन्सी प्रकणात अटकेत असणाऱ्या मिरजेतील डॉ. इब्राहिम महंमदसाब नायकवडी-इनामदार (वय ५१) व जस्मिन इब्राहिम नायकवडी-इनामदार (वय ४१, रा. गुरूवार पेठ, छलवादी गल्ली, मिरज) या बंटी-बबलीच्या घरावर पोलिसांनी छापेमारी (Miraj crypto fraud case) केली..पोलिसांनी सांगितले की, क्रिप्टो करन्सीच्या माध्यमातून तीन महिन्यात रक्कम दुप्पट करून देतो असे सांगून इब्राहिम नायकवडी, भाऊ अब्दुलमहंमदसाब नायकवडी, इब्राहिमची पत्नी जास्मिन नायकवडी यांनी फसवणूक केल्याप्रकरणी इचलकरंजी येथील सादिक कोचरगी यांनी मिरज शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती..Sangli Municipal Corporation Job Recruitment : सांगली महानगरपालिकेत 586 जागांसाठी मेगाभरती? महापालिकेने अखेर सत्य केलं उघड, 'त्या' व्हायरल मेसेजमध्ये काय?.तिघांनी क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूकदारांची तब्बल २ कोटी १५ लाख ५५ हजारांची फसवणूक केल्याचे पोलिसांनी तपासात निष्पन्न केले होते. या प्रकरणात अब्दुल नायकवडी याला पोलिसांनी अटक केली होती. परंतू इब्राहिम व जास्मिन ही जोडी पोलिसांना गुंगारा देत होती. त्यांना तीन दिवसांपूर्वी अटक करण्यात आली. ते कोठीडत आहेत. मिरजेत आलिशान बंगल्यावर छापा टाकून घराची झाडाझडती घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.