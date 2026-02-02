पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : ‘मिरजेत राजकीय तापमान वाढले; जिल्हा परिषदेच्या प्रचारात आमदार-खासदार आमनेसामने

MLA–MP Verbal Clash : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक प्रचार अंतिम टप्प्यात असताना मिरज पूर्व भागातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. एरवी जपून बोलणारे आमदार सुरेश खाडे आणि खासदार विशाल पाटील यांच्यात प्रथमच थेट आक्रमक चकमक.
MLA Suresh Khade and MP Vishal Patil during intense campaigning for Miraj ZP elections.

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : मिरज तालुक्याच्या राजकारणात एरव्ही एकमेकांना सांभाळूनच बोलणारे आमदार सुरेश खाडे आणि खासदार विशाल पाटील यांच्यात या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रथमच आक्रमक भाषेत हल्ले-प्रतिहल्ले होत आहेत. त्यामुळे मिरज पूर्व भागात राजकीय वातावरण तापले आहे.

Sangli
political
election
Paschim maharashtra
ZP
Political Culture
political parties
panchayat samiti election
Political Reservation
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
political struggle
Political Accountability
political alliances in Maharashtra
Political satire
political security concerns

