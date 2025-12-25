Sangli Election : सभा, पदयात्रांमध्ये शहर हरवले; निवडणुकीच्या धामधुमीत मिरजचे नागरी प्रश्न दुर्लक्षित

मिरज : शहरात एकीकडे महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष, आघाडी आणि इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे. उमेदवारी निश्चित असलेल्यांकडून सभा, बैठका, पदयात्रा, गाठीभेटी यांमुळे शहराचे राजकीय वातावरण तापले असताना दुसरीकडे नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. .विशेषतः नियमित पाणीपुरवठा, कचरा उठाव, तसेच इतर मूलभूत नागरी कामे रखडल्याने मिरजकरांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा अनियमित झाला आहे. .Ichalkaranji Water Crisis : रोजगार देणाऱ्या वस्त्रनगरीला पाणी नाही; राजकीय उदासीनतेची किंमत नागरिक देत आहेत.काही ठिकाणी दोन ते तीन दिवसांनी पाणी येत असून, अनेक नागरिकांना कूपनलिकेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणा दुरुस्ती, गळती थांबवणे आणि समतोल पाणीवाटप याकडे महापालिकेचे लक्ष नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. ब्राह्मणपुरी भागात ही समस्या जाणवत आहे. .त्याचप्रमाणे शहरातील कचरा उठावाची व्यवस्थाही कोलमडली आहे. अनेक वॉर्डांमध्ये कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याने रस्त्यांच्या कडेला कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. यामुळे दुर्गंधी पसरत असून डास आणि माशांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. .Pune Water Issue : महर्षीनगरात पुन्हा दूषित पाणीपुरवठा; काळपट, गढूळ पाणी पोटाच्या आजारांना आमंत्रण; नागरिकांमध्ये संताप!.आरोग्याच्या दृष्टीने ही बाब धोकादायक ठरत असताना प्रशासन मात्र निवडणुकीच्या धावपळीत व्यस्त असल्याची नागरिकांची भावना आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, बंद पडलेले पथदिवे, सांडपाणी वाहिन्यांचे तुंबलेले प्रवाह अशा समस्या देखील कायम आहेत. काही भागांत सांडपाणी रस्त्यावरून वाहत असल्याने नागरिकांना ये-जा करणे कठीण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.