Sangli Election : सभा, पदयात्रांमध्ये शहर हरवले; निवडणुकीच्या धामधुमीत मिरजचे नागरी प्रश्न दुर्लक्षित

Civic Issues Ignored Amid Election : सांडपाणी, खड्डे आणि बंद पथदिव्यांमुळे नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असून प्रशासनाकडून तातडीच्या उपाययोजना होत नसल्याची तक्रार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : शहरात एकीकडे महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी जोरात सुरू झाली आहे. सर्वच राजकीय पक्ष, आघाडी आणि इच्छुकांकडून मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे. उमेदवारी निश्‍चित असलेल्यांकडून सभा, बैठका, पदयात्रा, गाठीभेटी यांमुळे शहराचे राजकीय वातावरण तापले असताना दुसरीकडे नागरिकांच्या दैनंदिन समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.

