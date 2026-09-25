Bomb Detection Squad Miraj : मिरजेत गणेश विसर्जन मिरवणुकीवेळी अचानक बॉम्ब शोधक पथक, श्वानपथकाकडून मिरवणूक मार्गाची तपासणी; शहरातील प्रमुख मार्ग बंद

Miraj Ganpati Visarjan Procession : मिरज शहरातील गणेशोत्सवाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सकाळपासून सुरुवात झाली असून, दुपारनंतर मोठ्या गणेश मंडळांच्या सहभागामुळे मिरवणुकीला वेग आला आहे. सुरुवातीला तुरळक स्वरूपात सुरू असलेली मिरवणूक आता ढोल-ताशांच्या गजरात आणि विविध मंडळांच्या सहभागामुळे रंगतदार झाली आहे. सध्या सुमारे २५ गणेश मंडळांच्या मूर्तींचे गणेश तलावात विसर्जन झाले असून, अनेक मंडळांनी कृष्णा नदीच्या दिशेने प्रस्थान केले आहे..विसर्जन मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाने शहरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. मिरवणूक मार्गावर बॉम्ब शोधक व नाशक पथक तसेच श्वानपथकाकडून तपासणी करण्यात येत आहे. गर्दीची ठिकाणे, संवेदनशील भाग आणि मिरवणूक मार्गावर जागोजागी पोलिसांकडून पाहणी केली जात आहे. शहरातील विविध भागांत पोलिसांचे पथक तैनात असून, वाहनांमधून पेट्रोलिंगही सुरू आहे..गणेश विसर्जन मिरवणुकीतील गर्दी लक्षात घेऊन शहरात येणारे प्रमुख मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून आवश्यक त्या ठिकाणी वाहतूक वळविण्यात आली आहे. मिरवणूक मार्गावर अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून नागरिकांवर तसेच मंडळांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जात आहे..दरम्यान, ध्वनिक्षेपकाच्या वापराबाबत प्रशासनाने घालून दिलेल्या ‘एक बेस, एक टॉप’ या नियमाचे बहुतांश गणेश मंडळांकडून पालन होत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, काही ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा आवाज मोठा असल्याचे चित्र आहे. मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या मंडळांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन पोलिस प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..Miraj Construction Accident : मिरजेतील जखमी कामगारांना उपचारांसह वेतन देण्याचे निर्देश आमदार सुरेश खाडे यांच्याकडून पाहणी.दुपारनंतर मोठ्या मंडळांच्या मूर्ती मिरवणुकीत दाखल झाल्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर गणेशभक्तांची गर्दी वाढली आहे. मिरवणूक शांततेत पार पडावी, यासाठी पोलिस, महापालिका प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून समन्वयाने काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.