पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Shinde vs Thackeray Group : मिरजेत ठाकरे-शिंदे गटात कमानी ‘युद्ध’; दिशा सालियन प्रकरणाला ‘गद्दारी’वरुन प्रत्‍युत्तर, पोलिस परवानगीने आश्चर्य

Miraj Ganesh Visarjan Political Controversy : मिरजेत गणेश विसर्जन मार्गावरील स्वागत कमानींवरून ठाकरे-शिंदे गट आमनेसामने. दिशा सालियन प्रकरणाचा संदर्भ देणाऱ्या कमानीला ‘गद्दारी’च्या मुद्द्याने प्रत्युत्तर.
Miraj Ganesh Visarjan Political Controversy

Miraj Ganesh Visarjan Political Controversy

esakal

अजित कुलकर्णी
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Disha Salian Sushant Singh Rajput : (अजित कुलकर्णी, सांगली) : येथील गणेशोत्सवातील कमानी दरवर्षी चर्चेत असतात. यावर्षीही दिशा सालियन आणि अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत या प्रकरणावर आधारित कमान शिंदे शिवसेनेतर्फे उभारण्यात आली आहे. त्याला प्रत्युत्तरादाखल इतिहासातील गद्दारी हे प्रकरण ठाकरे शिवसेनेने कमानीद्वारे साकारले आहे. प्रशासनाने दोन्ही कमानींना परवानगी दिल्याने ऐन गणेशोत्सवात राजकीय धुळवड उडाली आहे.

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