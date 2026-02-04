Sangli Crime : मिरजेत अमली पदार्थांचा साठा उघड; सात किलो गांजासह हद्दपार गुन्हेगार जेरबंद

सांगली : मिरजेतील म्हैसाळ रस्त्यावरील उड्डाण पुलाजवळ गांजा विक्रीसाठी आलेल्या हद्दपार गुन्हेगारासह दोघांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून तीन लाखांचा सात किलो गांजा जप्त करण्यात आला. .स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली. सोहेल लालूखान पठाण (वय २०), हुसेन बादशाहा सय्यद (२७, दोघेही कैकाडी गल्ली, हिंदू धर्मशाळेमागे, मिरज) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..Pune Crime : चंदननगरमध्ये गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; २५ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त; सराईत गुन्हेगार अटकेत!.स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक संजीव झाडे यांनी अमली पदार्थांची तस्करी, विक्री, साठा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी सहायक निरीक्षक जयदीप कळेकर, उपनिरीक्षक कुमार पाटील यांचे पथक तैनात केले आहे. .पथक मिरजेत गस्त घालत असताना हद्दपार गुन्हेगार हुसेन सय्यद साथीदारासोबत गांजा विक्री करण्यासाठी म्हैसाळ रस्त्यावरील उड्डाण पुलाजवळ येणार असल्याची माहिती मिळाली. पथकाने तेथे सापळा लावला. सय्यद एकासोबत तेथे आल्यावर पथकाने दोघांना ताब्यात घेतले. .Pune Crime : श्रीरामपूर येथील जप्त मुद्देमालातून अमली पदार्थ चोरीला; पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांची माहिती.त्यांच्याकडील प्लास्टिक पोत्याची तपासणी केल्यावर त्यात सात किलो तयार गांजा सापडला. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक झाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कळेकर, पाटील, महादेव पोवार, अमोल ऐदाळे, अतुल माने, आमसिद्ध खोत, रणजित जाधव, श्रीधर बागडी, सुमित सूर्यवंशी, रोहन घस्ते, सायबरचे अभिजित पाटील, अजय पाटील यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.