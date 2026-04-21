Miraj crime news : त्रासाला कंटाळून मिरजेत गुंडाची धुलाई, हाकेच्या अंतरावर पोलिस स्टेशन पण; गुठल्याचे गुडघे फुटेपर्यंत लोकांनी चोपला

Miraj police station incident : एका सराईत गुंडाच्या गुंडगिरीला कंटाळलेल्या नागरिकांनी व व्यापाऱ्यांनी त्याला बेदम चोप दिला. मिरज रेल्वे स्थानक परिसरात आज दुपारच्या सुमारास हा प्रकार घडला. मिरज रेल्वे स्थानकासमोरच्या रस्त्यावर हुसेन ऊर्फ गुठल्या या सराईत गुन्हेगाराने विक्रेत्यांसह रेल्वे प्रवाशांना धमकावून लुटण्याचा प्रयत्न केला. या गुंडगिरीमुळे संतापलेल्या स्थानिक व्यापारी व नागरिकांनी मिळून त्याला भर रस्त्यात पकडले व त्याची चांगलीच धुलाई केली..गुंडाने पळण्याचा प्रयत्न केला, तरी लोकांच्या एकजुटीमुळे तो अपयशी ठरला. या घटनेची माहिती मिळताच मिरज शहर पोलिस ठाण्यातील पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांनी गुंडाला पोलिसांच्या स्वाधीन केले असून, त्याच्यावर शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये खून प्रकरणासह अनेक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत..पोलिसांनी गुंडाला ताब्यात घेऊन त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून, त्याची कसून चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, मिरज जंक्शनसमोरील स्थानिक व्यापारी व नागरिकांनी सांगितले, की या गुंडाच्या वारंवारच्या गुंडगिरीला आम्ही त्रासलो होतो.आज मात्र आम्ही एकत्र येऊन त्याला धडा शिकवला. पोलिस अधिकाऱ्यांनी संबंधित पोलिस चौकीमध्ये ठाण मांडून बसावे तरच स्टेशनवरील गुन्हेगारीला आळा बसेल, अशी आमची मागणी आहे..हाकेच्या अंतरावर पोलिस चौकीमिरज बस स्थानक आणि जंक्शन समोरील नशेखोरांना आवरण्यासाठी पोस्ट ऑफिस चौकात महात्मा गांधी पोलिस स्टेशनची चौकी उभारण्यात आली आहे. मात्र या चौकीला अवैध धंद्यांनी विळखा घातला आहे. या चौकीमध्ये कायमस्वरूपी एक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ड्युटी लावण्याची मागणी मिरज सुधार समितीने केली आहे.