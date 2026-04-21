पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj crime news : त्रासाला कंटाळून मिरजेत गुंडाची धुलाई, हाकेच्या अंतरावर पोलिस स्टेशन पण; गुठल्याचे गुडघे फुटेपर्यंत लोकांनी चोपला

Miraj viral incident : सांगली जिल्ह्यातील मिरजेत गुंडाला लोकांनी चोप दिल्याची घटना समोर आली आहे. गुडघे फुटेपर्यंत मारहाण झाल्याने कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
Miraj mob beating incident near police station

Miraj mob beating incident near police station

Sandeep Shirguppe
Updated on

Miraj police station incident : एका सराईत गुंडाच्या गुंडगिरीला कंटाळलेल्या नागरिकांनी व व्यापाऱ्यांनी त्याला बेदम चोप दिला. मिरज रेल्वे स्थानक परिसरात आज दुपारच्या सुमारास हा प्रकार घडला. मिरज रेल्वे स्थानकासमोरच्या रस्त्यावर हुसेन ऊर्फ गुठल्या या सराईत गुन्हेगाराने विक्रेत्यांसह रेल्वे प्रवाशांना धमकावून लुटण्याचा प्रयत्न केला. या गुंडगिरीमुळे संतापलेल्या स्थानिक व्यापारी व नागरिकांनी मिळून त्याला भर रस्त्यात पकडले व त्याची चांगलीच धुलाई केली.

Related Stories

No stories found.