Miraj Railway: मिरज-कोल्हापूरमार्गे धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये बदल; पुणे विभागातील मेगा ब्लॉकचा परिणाम; काही गाड्यांचे मार्ग बदलले, काहींचा प्रवास अंशतः कमी

मिरज: हडपसर-घोरपडी येथील तिसऱ्या रेल्वे मार्गिकेसाठी पुणे विभागात १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सातारा, मिरज व कोल्हापूरमार्गे धावणाऱ्या काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. काही गाड्यांचा प्रवास अंशतः कमी करण्यात आला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rएसबीसी-सीएसएमटी एक्सप्रेस (११३०२) २२ सप्टेंबरला सोलापूर–कुर्डुवाडी–मिरज–सातारा–पुणे मार्गे धावणार आहे. हजरत निजामुद्दीन–वास्को-द-गामा एक्सप्रेस (१२७८०) २२ सप्टेंबर व ३ ऑक्टोबरला मनमाड–कास्टी–दौंड–कुर्डुवाडी–पंढरपूर–मिरज मार्गे वळविण्यात येणार आहे. सीएसएमटी–भुवनेश्वर एक्स्प्रेस (११०१९) २० सप्टेंबरला पुणे–सातारा–मिरज–पंढरपूर–कुर्डुवाडी–सोलापूर मार्गे धावेल. सीएसएमटी–बिदर एक्सप्रेस (२२१४३) ३ ऑक्टोबरला पुणे–सातारा–मिरज–पंढरपूर–कुर्डुवाडी–सोलापूर मार्गे वळविण्यात येणार आहे. .सिकंदराबाद–राजकोट एक्स्प्रेस (२२७१८) ३ ऑक्टोबरला सोलापूर–कुर्डुवाडी–मिरज–सातारा–पुणे मार्गे धावणार आहे. एलटीटी–कोईम्बतूर एक्स्प्रेस (११०१३) ३ ऑक्टोबरला पुणे–सातारा–मिरज–पंढरपूर–कुर्डुवाडी–सोलापूर मार्गे, तर एलटीटी–काकीनाडा पोर्ट एक्स्प्रेस (१७२२२) २० सप्टेंबरला पुणे–सातारा–मिरज–पंढरपूर–कुर्डुवाडी–सोलापूर मार्गे वळविण्यात येणार आहे. कोल्हापूर–हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस (१२१४७) २२ सप्टेंबरला कोल्हापूर–मिरज–कुर्डुवाडी–दौंड–अहिल्यानगर–मनमाड मार्गे धावणार आहे. .म्हैसूर–हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस (१२७८१) १८ सप्टेंबर व २ ऑक्टोबरला कोल्हापूर–मिरज–कुर्डुवाडी–दौंड–अहिल्यानगर–मनमाड मार्गे वळविण्यात येणार आहे. दरम्यान, सीएसएमटी–कोल्हापूर एक्स्प्रेस (११०२९) आणि कोल्हापूर–सीएसएमटी एक्स्प्रेस (११०३०) या दोन्ही गाड्या ४ ऑक्टोबरला रद्द करण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर–पुणे एक्स्प्रेस (११४२६) ४ ऑक्टोबरला जेजुरी येथे प्रवास समाप्त करणार आहे, तर पुणे–कोल्हापूर एक्स्प्रेस (११४२५) ४ ऑक्टोबरला जेजुरी येथून प्रवास सुरू करणार आहे..तसेच हुबळी–पुणे एक्सप्रेस (२०६६९) ४ ऑक्टोबरला सातारा येथेच प्रवास समाप्त करणार आहे. याशिवाय, पुणे–कोल्हापूर एक्स्प्रेस (२०६७४) ४ ऑक्टोबरला पुण्याऐवजी सातारा येथून प्रवास सुरू करणार आहे. त्यामुळे हुबळी, सातारा, मिरज व कोल्हापूरकडे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी या बदलाची नोंद घ्यावी. .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.याखेरीज, हजरत निजामुद्दीन–मिरज एक्स्प्रेस (१२४९४) २ ऑक्टोबरला खडकी येथे प्रवास समाप्त करणार असून, मिरज–हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस (१२४९३) ४ ऑक्टोबरला खडकी येथून सकाळी ११.१० वाजता प्रवास सुरू करणार आहे. मेगा ब्लॉकच्या काळात प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी संबंधित गाडीची अद्ययावत स्थिती व सुधारित वेळापत्रक ‘एनटीईएस’ अथवा रेल्वेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासून घ्यावे, असे आवाहन मध्य रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी हेमंतकुमार बहेरा यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.