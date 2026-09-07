पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Railway: मिरज-कोल्हापूरमार्गे धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये बदल; पुणे विभागातील मेगा ब्लॉकचा परिणाम; काही गाड्यांचे मार्ग बदलले, काहींचा प्रवास अंशतः कमी

Miraj Kolhapur Trains Hit By Pune Division Mega Block: पुणे विभागातील मेगा ब्लॉकदरम्यान मिरज-कोल्हापूरमार्गे धावणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे मार्ग बदल, काही गाड्यांचा प्रवास अंशतः कमी; प्रवाशांनी अद्ययावत वेळापत्रक तपासण्याचे आवाहन
Railway Mega Block In Pune Division Affects Miraj Kolhapur Trains Route Changes And Partial Journey Curtailment Announced

Railway Mega Block In Pune Division Affects Miraj Kolhapur Trains Route Changes And Partial Journey Curtailment Announced

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज: हडपसर-घोरपडी येथील तिसऱ्या रेल्वे मार्गिकेसाठी पुणे विभागात १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे सातारा, मिरज व कोल्हापूरमार्गे धावणाऱ्या काही लांब पल्ल्याच्या गाड्यांच्या मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. काही गाड्यांचा प्रवास अंशतः कमी करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
miraj
railway
district
Marathi News Esakal
www.esakal.com