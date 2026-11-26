मिरज : अर्जुनवाड (ता. शिरोळ) येथून मिरजेकडे कारमधून येणाऱ्या म्हमद्या नदाफ याला कृष्णा घाट परिसरात पोलिसांनी दोन पिस्तुले आणि आठ जिवंत काडतुसांसह अटक केली. त्याच्यासोबत असलेला साथीदार मंगेश कांबळे यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईत संशयितांकडून मोटारही जप्त करण्यात आली (Mhamadya Nadaf arrested in Miraj) आहे. बुधवारी झालेल्या या कारवाईमुळे परिसरात खळबळ उडाली. म्हमद्या साथीदारासह अर्जुनवाड येथून मोटारीमधून मिरजेकडे येत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. .त्यानुसार पोलिसांनी कृष्णा घाट परिसरात सापळा रचून संशयितांची मोटार अडवली. तिची झडती घेतली असता त्यामध्ये दोन पिस्तुले आणि आठ जिवंत काडतुसे आढळून आली. पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेत शस्त्रे आणि मोटार जप्त केली. दरम्यान, म्हमद्या नदाफ याला यापूर्वी न्यायालयाने जामीन मंजूर करताना काही अटी घातल्या होत्या..Shaktipeeth Highway Farmers Protest in Sangli : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकरी आक्रमक! सलग दुसऱ्या दिवशी खानापूर, कडेगावमध्ये जमीन मोजणी रोखली; अधिकाऱ्यांना पिटाळले.त्यापैकी दोन अटींचा त्याने भंग केल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्याचा जामीन रद्द करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. संशयितांकडील पिस्तुले आणि काडतुसे कोठून आणली, ती कोणाला देण्यासाठी नेली जात होती का आणि त्यामागील नेमका उद्देश काय होता, याचा तपास पोलिस करीत आहेत. उपाधीक्षक अजय कोकाटे, सहाय्यक निरीक्षक विक्रम पाटील, संदीप शिंदे आणि रणजित टिप्पे यांनी ही कारवाई केली..याच पार्श्वभूमीवर माजी खासदार राजू शेट्टी यांची फेसबूकवर शेअर केलेली पोस्ट देखील चर्चेत आली आहे. त्यांनी "निशाणा करण्यात आले होते बळीराजाचे आंदोलन, पण बाण लागला 'तडीपार' गुंडावर! तरीही सांगली पोलिसांचे अभिनंदन.., असं म्हटलंय..काल मी शक्तिपीठ महामार्गाच्या मोजणीस विरोध करण्यास सांगली जिल्ह्यातील गावात जाणार म्हणून जिल्ह्यातील हरिपूर पूल, अंकली टोल नाका व मिरज कृष्णा पूल याठिकाणी नाकेबंदी करण्यात आली होती. या नाकेबंदी मध्ये मी गनिमी काव्याने चकवा देवून जाण्याची शक्यता ओळखून पोलिसांकडून प्रत्येक गाडीची तपासणी करण्यात येत होती. या नाकेबंदीच्या तपासणीत सांगलीचा अट्टल गुन्हेगार व महाराष्ट्र तसेच कर्नाटक राज्यातून हद्दपार असलेला “म्हमद्या “हा नामचिन्ह गुंड २ रिव्हॅालवर, आठ राऊंड, पाच मोबाईल संच हत्यारासहित सापडला, असं शेट्टींनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.