Miraj Election : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मिरजेत कडक बंदोबस्त; शहरात येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाची झडती

मिरज : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने तयारीला वेग दिला आहे. संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात निवडणूक प्रक्रियेसाठी कडक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कोणताही गैरप्रकार घडू नये, तसेच कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलिस विभाग आणि प्रशासन संयुक्तपणे काम करत आहे..निवडणूक काळात बेहिशेबी रक्कम, दारूसाठा, शस्त्रे किंवा आचारसंहितेचे उल्लंघन करणारे साहित्य शहरात येऊ नये, यासाठी महापालिका हद्दीत प्रवेश करणाऱ्या सर्व वाहनांची कसून तपासणी करण्यात येत आहे. .Jalgaon Municipal Election : 'मिशन इलेक्शन'साठी खाकीने कंबर कसली; जळगावात रात्रगस्त आणि नाकाबंदीत मोठी वाढ.सर्वच बाजूच्या प्रमुख प्रवेशद्वारांवर पोलिस व प्रशासनाची संयुक्त तपासणी पथके तैनात करण्यात आली असून, २४ तास पथक आता कार्यरत आहे. शहरात येणाऱ्या वाहनाची झडती घेण्यात येत असून संशयास्पद हालचालींवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे..या तपासणी मोहिमेमध्ये पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, होमगार्ड तसेच महसूल विभागाचे कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. वाहनचालकांकडे आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत असून विनापरवाना वाहतूक, अतिरिक्त प्रवासी वाहतूक किंवा प्रतिबंधित साहित्य वाहून नेणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई केली जात आहे. काही ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोनच्या मदतीनेही नजर ठेवण्यात येत आहे..BMC Election: आचारसंहितेवरून तंबी भंग केल्यास ४ तासांत कारवाई, महापालिकेचा इशारा.तपासणीदरम्यान सहकार्य करावे आणि कोणतीही अफवा पसरवू नये, तसेच निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी नागरिकांनी संशयास्पद बाबींची माहिती तत्काळ पोलिस किंवा निवडणूक प्रशासनाला द्यावी. .महापालिकेची निवडणूक शांततापूर्ण, निष्पक्ष आणि निर्भय वातावरणात पार पडावी, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून, येत्या काळातही अशाच प्रकारच्या कडक तपासण्या आणि उपाययोजना सुरू राहणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.