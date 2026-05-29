Miraj Newborn Case : मिरजेत संतापजनक प्रकार! मनपा प्रसूतिगृहाच्या शौचालयात आढळलं साडेतीन किलो वजनाचं मृत अर्भक; तिथं कुणी टाकलं बाळ?

मिरज : येथील महानगरपालिकेच्या प्रसूतिगृहामध्ये गुरुवारी अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आली. प्रसूतिगृहाच्या शौचालयात मृत अर्भक आढळून आल्याने शहरात एकच खळबळ उडाली (dead infant found in Miraj hospital) आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मिरजेतील मार्केट परिसरात असलेल्या महानगरपालिकेच्या प्रसूतिगृहातील शौचालय मागील तीन ते चार दिवसांपासून तुंबलेल्या अवस्थेत होते. सांडपाणी साचून राहत असल्याने प्रसूतिगृह प्रशासनाने स्वच्छतेसाठी ड्रेनेज विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना पाचारण केले होते. गुरुवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास स्वच्छता कर्मचारी शौचालय साफ करण्यासाठी आले होते. साफसफाईदरम्यान त्यांना शौचालयामध्ये मृत अवस्थेतील अर्भक आढळून आले. त्यांनी तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली..घटनेची माहिती मिळताच महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तपासादरम्यान सदर अर्भक हे पुरुष जातीचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. सायंकाळी उशिरा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले असून, त्यांनी पंचनामा सुरू केला. मृत अर्भक पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आले आहे..या घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, अर्भक शौचालयात नेमके कसे आले, ते कुणी टाकले, याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी याच प्रसूतिगृहात एका महिलेची प्रसूती झाली होती. तिला जन्मलेले बाळ सुमारे साडेतीन किलो वजनाचे असल्याची माहिती समोर आली आहे; मात्र शौचालयात सापडलेले अर्भक हे त्यापेक्षा अधिक महिन्यांचे असल्याचा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, तपासासाठी महत्त्वाचे ठरणारे परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचेही प्रथमदर्शनी समोर आले आहे.