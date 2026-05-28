Muslim Gorakshak Dal : 'गाय राष्ट्रीय पशू झालीच पाहिजे'; मिरजेत मुस्लिम गोरक्षक दलाकडून जनजागृती मोहीम, 'गांधीगिरी' करत दिला गोसंरक्षणाचा संदेश!

मिरज : येथील मुस्लिम गोरक्षक दल, सांगली आणि समस्त मुस्लिम समाज समितीच्या वतीने मिरज जनावर बाजारात गोसंवर्धन व गोसंरक्षणाबाबत विशेष जनजागृती मोहीम राबविण्यात (Miraj cow protection awareness campaign) आली. या मोहिमेद्वारे समाजात शांतता, सेवा आणि संवर्धनाचा संदेश देण्यात आला..यावेळी कार्यकर्त्यांनी बाजारात आलेल्या अनेक गायी व बैलांची मुक्तता केली. तसेच बाजारात खरेदी-विक्रीसाठी आलेल्या नागरिकांना गुलाब पुष्प देऊन शासकीय नियमांची माहिती सांगण्यात आली. शांततामय आणि 'गांधीगिरी'च्या मार्गाने प्रबोधन करत गोवंश खरेदी-विक्री रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..आयोजकांनी सांगितले की, संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातील जनावर बाजारांमध्ये अशाच प्रकारे जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. 'गाय ही राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित झाली पाहिजे,' अशी भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय संस्कृतीत गाय ही पावित्र्य, सेवा आणि संवर्धनाचे प्रतीक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..काही तथाकथित गोरक्षकांकडून हिंदू-मुस्लिम समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असताना, सांगली-मिरज-कुपवाड परिसरातील मुस्लिम बांधवांनी प्रत्यक्ष गोसंरक्षणाची भूमिका घेत समाजासमोर वेगळा आदर्श निर्माण केल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. समाजात सलोखा, बंधुभाव आणि शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी अशा सेवाभावी मोहिमा अधिक व्यापकपणे राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले. देशातील मुस्लिम समाजाने सामाजिक सलोखा आणि जनजागृतीपर उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही कार्यकर्त्यांनी सांगितले..मोहिमेत आसिफ बावा, युनूस महात, सलीम पन्हाळकर, मुद्दसर मुजावर, अक्रम शेख, हंजल बावा, रफीक महात, मौलाना इर्शाद शेख, टिपू इनामदार, सूरज तांबोळी, मोहसीन शेख, समीर मालगावे, वाहिद कुरणे, शकील काझी, हैदर पठाण आदी सहभागी झाले होते.