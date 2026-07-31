Miraj Panchayat Samiti : मिरज पंचायत समितीच्या इमारतीवर डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाचा फलक; अधिकारी गैरहजर अन् पोलिसांसमोरच चिटकवली अक्षरे, नामकरणावरून गोंधळ सुरु

मिरज : मिरज पंचायत समितीच्या (Miraj Panchayat Samiti) नूतन इमारतीवर काल रात्री आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी ''भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मिरज पंचायत समिती प्रशासकीय इमारत'' असा फलक लावला. सकाळी नऊच्या सुमारास पूर्व भागातील कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत अचानकपणे अक्षरे चिटकवली. पोलिसही उपस्थित होते. अधिकारी कोणीही उपस्थित नव्हते. प्रभारी गटविकास अधिकारी किरण सायमोतेनी प्रतिक्रिया दिली नाही..नवीन इमारतीतील सभागृहाच्या नामकरणावरून गोंधळ सुरु आहे. महाविकास आघाडीप्रणित सत्ताधाऱ्यांनी पंचायत समितीच्या मासिक सभेत या सभागृहाला ‘वसंतदादा पाटील सभागृह’ असे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या उपस्थितीत याच सभागृहाचे नाव बदलून ‘धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सभागृह’ असे करण्यात आले. तर जुन्या सभागृहाला वसंतदादांचे नाव देऊन नूतनीकरण करण्याचे संकेत ग्रामविकास मंत्र्यांनी दिले होते..आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी सकाळी एकत्र येत इमारतीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा फलक लावला. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, अण्णा भाऊ साठे आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला..Afroz Jhari Disqualified : महाविकास आघाडीला मोठा धक्का! काँग्रेस नगरसेविका अफरोज झारींचे सदस्यत्व रद्द; महायुतीची पकड मजबूत होणार?.मालगावचे उपसरपंच तुषार खांडेकर, सलगरचे विद्याधर कांबळे, अरविंद कुरणे, उमेश धेंडे (एरंडोली) सागर आवळे, विकास कांबळे, खटावचे परशुराम बनसोडे, जयंत मगरे, बोलवाडचे प्रवीण सरवदे आदींनी पुढाकार घेतला..बोलवाडचे उपसरपंच सचिन कांबळे म्हणाले, ‘शिव-फुले-शाहू-आंबेडकरी कार्यकर्त्यांची भावना लक्षात घेऊन नामकरण करण्यात आले आहे. वारंवार मागणी करूनही त्यांनी याची दखल घेतली नाही, त्यामुळे कार्यकर्त्यांना स्वतःहून हे पाऊल उचलले. नामकरणाचा अधिकृत ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.