पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj News : नामकरणाचा श्रेयवाद पेटला! प्रशासकीय इमारतीला डॉ. आंबेडकरांचे नाव, तर सभागृहाला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा ठराव मंजूर; सत्ताधारी-विरोधक भिडले

Miraj Panchayat Samiti Naming Controversy : मिरज पंचायत समितीच्या विशेष सभेत प्रशासकीय इमारत आणि सभागृहाच्या नामकरणावरून महायुती-महाविकास आघाडीत श्रेयवाद झाला. तणावानंतर डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाचा ठराव बहुमताने मंजूर झाला.
Dr. Babasaheb Ambedkar name for Miraj Panchayat building

Dr. Babasaheb Ambedkar name for Miraj Panchayat building

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मिरज : मिरज तालुका पंचायत समितीतील फेरसत्तांतरानंतर पार पडलेल्या पहिल्याच विशेष मासिक सभेत प्रशासकीय इमारतीसह सभागृहाच्या नामकरणाच्या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय श्रेयवादाची जोरदार (Miraj Panchayat Samiti special meeting news) जुंपली.

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