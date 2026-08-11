Miraj News : नामकरणाचा श्रेयवाद पेटला! प्रशासकीय इमारतीला डॉ. आंबेडकरांचे नाव, तर सभागृहाला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव देण्याचा ठराव मंजूर; सत्ताधारी-विरोधक भिडले

मिरज : मिरज तालुका पंचायत समितीतील फेरसत्तांतरानंतर पार पडलेल्या पहिल्याच विशेष मासिक सभेत प्रशासकीय इमारतीसह सभागृहाच्या नामकरणाच्या विषयावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय श्रेयवादाची जोरदार (Miraj Panchayat Samiti special meeting news) जुंपली..नामकरणाचे फलक हटवण्याच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीच्या सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अधिकाऱ्यांना काही काळ सभागृहातच रोखून धरले. तणाव निर्माण झाला. अखेर मध्यस्थीनंतर अधिकाऱ्यांची सुटका झाली. दरम्यान, प्रशासकीय इमारतीला ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ आणि सभागृहाला ‘धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज’ यांचे नाव देण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर झाला..Maratha Reservation : 'औंध, सातारा, कोल्हापूर, मुंबई, पुणे गॅझेट लागू करा, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील'; मनोज जरांगे-पाटलांचा सरकारला आक्रमक इशारा.मिरज पंचायत समितीच्या सभापती राणी भोरे, उपसभापती ललिता शेजूळ आणि गटविकास अधिकारी किरण सायमोते यांच्या उपस्थितीत ही विशेष सभा पार पडली. सभेच्या प्रारंभीच या नामकरणाचे श्रेय घेण्यावरून सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडीच्या सदस्यांमध्ये चढाओढ सुरू झाली. विरोधी सदस्या रिदा मुजावर यांनी नामकरणाचा ठराव मांडण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सभापती राणी भोरे यांनी विषयपत्रिकेवरील अधिकृत ठराव मांडला, ज्यास अमृता गावडे आणि संदीप बंडगर यांनी अनुमोदन दिले. ठराव बहुमताने मंजूर होताच महायुतीचे पदाधिकारी सभागृहाबाहेर पडले..फलक हटवल्याचा वादठराव मंजूर झाल्यानंतर सलगरच्या सदस्या सुजाता पाटील यांच्यासह तन्वी कमलेकर, रिदा मुजावर, गायत्री घोरपडे, स्नेहल पाटील, शोभा मोहिते, सुरज मगदूम आणि अरविंद सपकाळ यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. ‘‘महापुरुषांचे फलक कोणी हटवले? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव एका दिवसात हटवले जाते, तर बेकायदा ठरवलेल्या छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाचा फलक १८ दिवसांनी का हटवला? असा दुजाभाव का,’’ असा सवाल त्यांनी केला..Gokul Milk Union Election 2026 : राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा झटका; 60 दिवसांत 'गोकुळ'ची निवडणूक घेण्याचे आदेश, 15 ऑक्टोबरपूर्वी होणार मतदान?.सभापतींनी महाविकास आघाडीचा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला विरोध असल्याचा आरोप केल्याने वातावरणात तापले. आधी उत्तरे द्या, असा आग्रही पवित्रा विरोधकांनी अधिकाऱ्यांकडे घेतला. त्याशिवाय ‘अधिकाऱ्यांना बाहेर जाऊ दिले जाणार नाही,’ असे सांगत गटविकास अधिकारी किरण सायमोते आणि सहाय्यक गटविकास अधिकारी ज्ञानदेव मडके यांना सभागृहात रोखून धरण्यात आले. अखेर माजी सभापती अशोक मोहिते आणि विजय पाटील यांनी मध्यस्थी करीत अधिकाऱ्यांची सुटका केली..कार्यकर्त्यांचा जल्लोषनामकरणाचा ठराव मंजूर होताच पंचायत समिती परिसरात उपस्थित आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी फटाके फोडून, घोषणा दिल्या. जिलेबी वाटप केले. तुषार खांडेकर, सचिन सावंत, सचिन कांबळे, विश्वास खांडेकर, श्वेतपद्म कांबळे, अशोक कांबळे, आकाश कांबळे आदींसह कार्यकर्ते जल्लोषात सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.