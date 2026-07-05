Miraj Fraud: मृत व्यक्ती जिवंत भासवून मालमत्ता हडपण्याचा प्रयत्न; पाच जणांवर गुन्हा, शासकीय ओळखपत्रात फेरफार

मिरज : मृत व्यक्ती जिवंत असल्याचे भासवून बनावट हिब्बानामा, प्रतिज्ञापत्र व आधारकार्ड तयार करून मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याप्रकरणी मिरज शहर पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे व शासकीय ओळखपत्रात फेरफार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत अस्लम महंमद काझी (वय ४०, गुरुवार पेठ, काझी गल्ली, मिरज) यांनी फिर्याद दिली आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...त्यानुसार अरिफा अल्लाबक्ष काझी, अल्लाबक्ष अ. रहमान काझी (दोघे नूर बिल्डिंग, मालगाव रोड, खोतनगर, मिरज), इम्रान ईलाही रोकडे (चाबुकस्वार वाडा, गुरुवार पेठ), सलीम हैदरअली खतीब (वैरण बाजार, खतीब मोहल्ला, मिरज) व एका अनोळखीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादीचे वडील महंमद बाबालाल काझी यांचे २४ ऑक्टोबर २०१० रोजी निधन झाले असतानाही ते जिवंत असल्याचे दाखविण्यात आले. त्यांनी १९ मार्च २०२१ रोजी अरिफा काझी यांच्या नावे तोंडी हिब्बा (दान) केल्याचे खोटे दाखवून त्याचे २४ मार्च २०२१ रोजी स्मरणपत्र तयार करण्यात आले. .यासाठी १०० रुपयांच्या मुद्रांकावर अनोळखीचा फोटो लावून तो फिर्यादीच्या मृत वडिलांचा असल्याचे भासविण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच प्रतिज्ञापत्र व आधारकार्डातही कथित फेरफार करून अल्लाबक्ष अ. रहमान काझी यांच्या नावाच्या आधारकार्डावर अनोळखीचा फोटो आणि फिर्यादीच्या वडिलांचे नाव वापरल्याचा आरोप फिर्यादीने केला. .Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिरज-मालगाव रस्त्यावरील सर्व्हे क्रमांक ९२/३ब मधील मालमत्ता आरोपी क्रमांक एक यांच्या नावावर करून फिर्यादीची फसवणूक करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. मिरज शहर पोलिस अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.