पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Fraud: मृत व्यक्ती जिवंत भासवून मालमत्ता हडपण्याचा प्रयत्न; पाच जणांवर गुन्हा, शासकीय ओळखपत्रात फेरफार

Miraj property fraud case involving fake Hibbaanama: मृत व्यक्ती जिवंत असल्याचे दाखवून बनावट हिब्बानामा, प्रतिज्ञापत्र व आधारकार्ड तयार; सर्व्हे क्रमांक ९२/३ब मधील मालमत्ता बोगस कागदपत्रांच्या आधारे आरोपींच्या नावे हस्तांतरित
Property Fraud Probe: Dead Person Allegedly Shown Alive, Five Accused in Miraj

Property Fraud Probe: Dead Person Allegedly Shown Alive, Five Accused in Miraj

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मिरज : मृत व्यक्ती जिवंत असल्याचे भासवून बनावट हिब्बानामा, प्रतिज्ञापत्र व आधारकार्ड तयार करून मालमत्ता स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याप्रकरणी मिरज शहर पोलिस ठाण्यात पाच जणांविरुद्ध फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे व शासकीय ओळखपत्रात फेरफार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत अस्लम महंमद काझी (वय ४०, गुरुवार पेठ, काझी गल्ली, मिरज) यांनी फिर्याद दिली आहे.

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