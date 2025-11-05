Sangli News: मिरज रेल्वे स्थानकावरील कलाकृतींवर संघटनांच्या जाहिराती; सुशोभीकरणावर गंडांतर, प्रवाशांचा संताप!

मिरज: मिरज रेल्वे स्थानकाच्या भिंतींवर रेल्वे प्रशासनाने सुशोभीकरणासाठी रेखाटलेली आकर्षक तैलचित्रे आता विद्रुप झाली आहेत. काही रेल्वे संघटनांनी या चित्रांवर जाहिरातींची पोस्टर्स चिकटवल्याने या कलाकृतींचा मूळ सौंदर्यभाव हरवला आहे..मिरज जंक्शनला ‘मॉडेल स्थानक’ करण्याची प्रक्रिया अद्याप रखडलेली आहे. त्याच काळात स्थानक सुशोभीकरण मोहिमेतून स्थानकाच्या भिंतींवर चांदोली अभयारण्यातील वन्यजीवांचे तैलचित्र रेखाटण्यात आले होते. या चित्रांमधून जिल्ह्यातील नैसर्गिक वारसा प्रवाशांसमोर आणण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र संघटनांच्या जाहिराती चिकटवल्याने ही भिंती बाह्य जाहिरात फलकांसारखी झाली आहेत..Train Blanket: ट्रेनमधील घाणेरड्या चादरींची समस्या दूर झाली! आता गाड्यांमध्ये दिसणार सांगानेरी प्रिंट असलेले ब्लँकेट, खासियत काय?.सध्या स्थानकात दोन मोठ्या रेल्वे संघटना कार्यरत आहेत. वार्षिक अधिवेशने, निवडणुका आणि इतर कार्यक्रमांसाठी या संघटकांकडून जाहिरातबाजी केली जात आहे. स्थानक परिसरात जाहिरातींसाठी स्वतंत्र लाकडी फलक उपलब्ध असतानाही काही कार्यकर्त्यांनी भिंतींचाच आधार घेतल्याने प्रवाशांत संतापाचे वातावरण आहे. स्थानकाचे सौंदर्य आणि शिस्त राखण्यासाठी प्रशासनाने सजग राहावे, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. स्टेशन अधीक्षकांनी संघटनांना जाहिराती भिंतींवर न लावण्याच्या सूचना दिल्याचे सांगितले..मिरज जंक्शनमध्ये अजूनही अनेक मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. तरी पूर्वी उजळलेल्या भिंतींवर अशा जाहिराती चिकटवून स्थानकाचे सौंदर्य नष्ट करणे खेदजनक आहे. संघटनांनी जाहिराती अधिकृत फलकांवरच लावाव्यात.-सचिन पाटील, नियमित प्रवासी.Train Accident: मोठी बातमी! मुंबईहून सुटणाऱ्या लोकमान्य टिळक एक्सप्रेसचा अपघात; रेल्वे दोन भागात विभागली अन्...; काय घडलं?.मॉडेल जंक्शनसह, रेल्वे बोगीतील कॅन्टीन अशा अन्य सुविधांची घोषणा करून ती कामे रखडलेली असताना पूर्वीचे सौंदर्य केलेल्या भिंतींवर अशाप्रकारे जाहिराती चिटकवून रेल्वे स्थानकाचे सौंदर्य धोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे.- ओंकार पवार, रेल्वे प्रवासी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.