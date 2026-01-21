पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj Politics : महायुतीचा पॅटर्न की पुन्हा ‘एकला चलो रे’? मिरज तालुक्यात भाजपची कसोटी

Alliance Politics vs Solo Strategy : सलग सुरू असलेल्या निवडणुकांमुळे मिरज तालुक्यातील राजकीय वातावरण पूर्णपणे ढवळून निघाले असून स्वबळाचा नारा देतानाच उमेदवारी न मिळालेल्यांची नाराजी टाळण्याचे आव्हान नेत्यांसमोर उभे आहे.
Political activity intensifies in Miraj taluka ahead of Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : महापालिका निवडणुकीत भाजपने स्वीकारलेल्या स्वबळाचा नारा आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतही कायम राहणार का, याचीच चर्चा आता सुरू आहे. अगदी कमी वेळेत पक्षीय पातळीवर बांधणी करूनही महापालिकेत राष्ट्रवादीने चांगले यश मिळवले आहे.

