Miraj Politics : महायुतीचा पॅटर्न की पुन्हा ‘एकला चलो रे’? मिरज तालुक्यात भाजपची कसोटी

मिरज : महापालिका निवडणुकीत भाजपने स्वीकारलेल्या स्वबळाचा नारा आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूकीतही कायम राहणार का, याचीच चर्चा आता सुरू आहे. अगदी कमी वेळेत पक्षीय पातळीवर बांधणी करूनही महापालिकेत राष्ट्रवादीने चांगले यश मिळवले आहे. .त्यामुळे मिरज तालुक्यात महायुती म्हणूनच एकी की पुन्हा भाजपकडून स्वबळाचा नारा दिला जाणार हे पाहावे लागणार आहे. पक्षीय पातळीवर चर्चा सुरू असतानाच आता भाजपमध्ये प्रवेशासाठी मात्र, इच्छुकांची संख्या वाढली आहे..Sindhudurg ZP : ३३व्या अध्यक्षपदासाठी सिंधुदुर्गात राजकीय रणधुमाळी; दिग्गज नेत्यांची आतापासूनच मोर्चेबांधणी.महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्या दिवसापासूनच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे रान तापण्यास सुरूवात झाली आहे. सलग सुरू असलेल्या निवडणूकांमुळे राजकीय वातावरण पूर्ण ढवळून निघाले आहे. या परिस्थितीत जिल्हा परिषदेसाठी सर्वाधिक इच्छूकांची संख्या दिसून येत आहे. .पंचायत समितीसाठी तुलनेने कमी संख्या असलीतरी आपल्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रयत्न चालवले जात आहेत. मिरज तालुक्यात गत निवडणूकीवेळी भाजपने एकहाती बाजी मारली होती. .Miraj ZP : ग्रामीण भाग तापला!महापालिकेच्या निकालानंतर ग्रामीण राजकारणाला वेग, मिरज निवडणूकमय.त्यामुळे याही निवडणूकीत भाजपकडून इच्छूकांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यात तालुक्यात प्रबळ असलेल्या मदन पाटील गटाच्या नेत्या जयश्री पाटील यांनीही भाजपात प्रवेश केल्याने यात भरच पडली आहे..यातून जूने भाजपचे कार्यकर्ते आणि नवे कार्यकर्ते अशीही दरी काही गटामध्ये पडली आहे. यामुळे याचा समन्वय साधताना नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. इच्छूकांची मनधरणी करण्यापेक्षा स्वबळाचा नारा देत भाजप नेत्यांनी तयारी सुरू केली आहे. .अर्ज दाखल करण्यास एकच दिवस राहिल्याने आता राजकीय समीकरणे गतीने सुरू आहेत. यात कोणाचीही नाराजी न वाढवता प्रत्येक गटात आपलाच विजय होईल यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे..दुसरीकडे महाविकास आघाडीला पर्यायाने कॉंग्रेसला महापालिका निवडणूकीत समाधानकारक यश मिळाल्याने कॉंग्रेसकडून निवडणूकीची तयारी जोरात सुरू आहे. महायुतीकडून इच्छूक परंतू उमेदवारी न मिळालेल्या काही चांगल्या उमेदवारांवरही आघाडीचे लक्ष असणार आहे. .या निवडणूकीत अपक्षांचाही बोलबाला असल्याने त्यांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक न लढवता ती पक्षाकडून लढावी यासाठीही प्रयत्न चालवले जात आहेत. महायुतीच्या दृष्टीने इच्छूकांची वाढलेली संख्या डोकेदुखी ठरत असलीतरी त्यावरची मात्रा नेत्यांनी शोधण्यास सुरूवात केली आहे. एकाचवेळी नाराजांची संख्या वाढू नये यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.