पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : मिरज प्रभाग ७ मध्ये राजकीय रणधुमाळी; जामदार विरुद्ध खाडे लढतीची जोरदार शक्यता

Miraj Ward 7 Set for BJP vs NCP Showdown : अजित पवारांच्या पक्षप्रवेशानंतर मिरज प्रभाग ७ चे राजकीय गणित बदलले; भाजप-राष्ट्रवादी थेट लढतीचे संकेत,जनसुराज्य पक्षाचा स्वतंत्र दावा, अनुभवी नेते आणि आरक्षणामुळे प्रभाग ७ मध्ये लढत अधिक रंगतदार
Miraj Ward 7 Set for BJP vs NCP Showdown

Miraj Ward 7 Set for BJP vs NCP Showdown

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मिरजेत घाऊक पक्षांतर केले. त्याचे परिणाम येथील प्रभाग सातमध्ये स्पष्ट दिसतील. शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये माजी महापौर आणि माजी नगरसेविकांच्या या पक्षप्रवेशामुळे प्रभाग सातमधील लढतीचे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. येथे राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप, असा सामना असेल.

Loading content, please wait...
Bjp
Ajit Pawar
Sangli
NCP
miraj
political
Paschim maharashtra
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com