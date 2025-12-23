Sangli Election : मिरज प्रभाग ७ मध्ये राजकीय रणधुमाळी; जामदार विरुद्ध खाडे लढतीची जोरदार शक्यता

मिरज : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मिरजेत घाऊक पक्षांतर केले. त्याचे परिणाम येथील प्रभाग सातमध्ये स्पष्ट दिसतील. शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये माजी महापौर आणि माजी नगरसेविकांच्या या पक्षप्रवेशामुळे प्रभाग सातमधील लढतीचे चित्र बदलण्याची शक्यता आहे. येथे राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप, असा सामना असेल. .या प्रभागात जनसुराज्य युवाशक्ती पक्षाचे समित कदम आपली ‘स्पेस’ तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी भाजपकडे तशी मागणी केली आहे. भाजपमधून निलंबित केलेले माजी उपमहापौर आनंदा देवमाने यांच्यासह त्यांनी इतरांची मोट बांधली होती. मात्र आता देवमाने यांनी राष्ट्रवादी अजितदादा गटाचा रस्ता धरला आहे..Sangli Election : सांगलीच्या ‘हार्ट ऑफ सिटी’त भाजपचा नवा प्रयोग; जुने चेहरे धोक्यात, नव्यांना संधी.प्रभाग सात मधील मागील निवडणुकीत भाजपच्या महापौर संगीता खोत, गणेश माळी, गायत्री कुल्लोळी, माजी उपमहापौर आनंदा देवमाने यांनी बाजी मारली होती. मात्र महापौर पदाच्या कार्यकाळात संगीता खोत यांनी केलेल्या प्रभागातील विकास कामांमुळे आणि जनता दलापासून या प्रभागात केलेल्या नेतृत्वामुळे येथून पुतण्या दयानंद खोत यांच्यासाठी पुन्हा दावेदारी ठेवली आहे. .दरम्यान, प्रभाग सात मधील शिवाजीनगर शाहू चौक ते पुजारी चौक आणि मराठे मिल रोड येथील विकासकामांच्या बळावर इथे ताकद असल्याचा ‘जनसुराज्यचा’ दावा आहे. नेते विनय कोरे यांच्या उपस्थितीत झालेला मेळावा त्यासाठीच होता..Sangli Miraj Kupwad Politics : जयंत पाटील–विश्वजीत कदम–विशाल पाटील एकत्र; महायुतीचा गेम! दोन माजी महापौरांना लावले गळाला.सध्याचे चित्र पाहिल्यास काँग्रेसचे नेते माजी महापौर किशोर जामदार यांनी अजितदादा गटात पक्षप्रवेश करत प्रभाग सात मधून पुन्हा लढण्याची तयारी केली आहे. सोबत माजी नगरसेवक अंकुश कोळेकर यांच्या पत्नी सौ. कोळेकर, माजी उपमहापौर आनंदा देवमाने यांच्या पत्नी शुभांगी देवमाने त्यांच्यासोबत असतील. .हे सारे मिरजेच्या राजकारणातील अनुभवी प्लेअर आहेत. त्यामुळे इथला सामना भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी (अजित पवार) तगडा असेल, यात शंका नाही. गतवेळी पराभूत झालेले जामदार यावेळी उट्टे काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत. इथले राजकारण पक्षापेक्षा ‘मिरज पॅटर्न’चे आहे. त्यात भाजपचेही काही प्लेअर असतील..या प्रभागांमधून आमदार यांच्या सूनबाई रसिका खाडे, माजी नगरसेवक गणेश माळी, दयानंद खोत, अजिंक्य हंबर, जयगोंड कोरे, गायत्री कल्लोळी भाजपचे प्रमुख दावेदार आहेत. हा मेळ घालणे, हेच भाजपसमोरचे पहिले आव्हान असेल. .मतदार संख्या : पुरुष : १०६३४, महिला : १११११, इतर ०१ एकूण :२४१०५. परिसर ः मिरज मळा, शासकीय दूध डेअरी, हिंदू धर्मशाळा,चर्च, पॉवर हाऊस, शिवशंकर टॉकीज, मार्केट यार्ड, सांगली वेस, आंबेडकर उद्यान, झारीबाग, रमण मळा वसाहत, गुलाबराव पाटील मेडिकल कॉलेज, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल, सिद्धिविनायक कॅन्सर हॉस्पिटल, माणिकनगर, समतानगर.आरक्षण : अ - अनुसूचित (महिला), ब-नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, क-सर्वसाधारण (महिला), ड-सर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.