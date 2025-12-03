पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : सततच्या मारहाणीने व मानसिक छळाला कंटाळून सागर माळीने उचले टोकाचे पाऊल; आरोपींना तात्काळ अटक

Five Accused Arrested : सुभाषनगर येथील बरगाले मळा परिसरात शेतात झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना २२ नोव्हेंबर रोजी घडली होती.
Five Accused Arrested

Five Accused Arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : बरगाले मळा, मालगाव रस्ता येथील सागर राजू माळी (वय ३१) या तरुणास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मिरज शहर पोलिसांनी पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला. सुभाषनगर येथील बरगाले मळा परिसरात शेतात झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना २२ नोव्हेंबर रोजी घडली होती.

Loading content, please wait...
Sangli
police
crime
miraj
Youth
Paschim maharashtra
Arrest
Accused
sucide case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com