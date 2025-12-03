Sangli Crime : सततच्या मारहाणीने व मानसिक छळाला कंटाळून सागर माळीने उचले टोकाचे पाऊल; आरोपींना तात्काळ अटक

मिरज : बरगाले मळा, मालगाव रस्ता येथील सागर राजू माळी (वय ३१) या तरुणास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी मिरज शहर पोलिसांनी पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला. सुभाषनगर येथील बरगाले मळा परिसरात शेतात झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना २२ नोव्हेंबर रोजी घडली होती..दरम्यान, मृत सागर यांनी मृत्यूपूर्व लिहिलेल्या चिठ्ठीत संशयितांची नावे मिळून आली. याप्रकरणी मिरज शहर पोलिस ठाण्यात सागरचे वडील राजू गुंडा माळी यांनी फिर्याद दिली. .ichalkaranji Crime : शारीरिक, मानसिक छळाला कंटाळून विवाहितेने ओढणीने गळफास घेऊन संपवलं जीवन; पतीसह पाच जणांविरोधात गुन्हा.पोलिसांनी विनायक शिंदे, यश कीरतकर्वे, प्रेम दबडे, रोहित खोत (सर्व बरगालेनगर, मालगाव रस्ता), शशिकांत अडकी (विजयनगर, म्हैसाळ रस्ता) या पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना पोलिसांनी अटक केली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की २२ नोव्हेंबर रोजी बरगाले मळा परिसरात अमृत अनिल मुदगे यांच्या शेताशेजारील ओढ्यात असलेल्या कवठाच्या झाडाला सागर माळी याने गळफास लावून घेतला. माळी याने एका महिलेची दीड वर्षांपूर्वी छेड काढली होती. .Sangli Crime : सांगलीत राहत्या घरात परप्रांतीय तरुणाने गळा चिरून जीवन संपवण्याचा केला प्रयत्न .याच कारणावरून वरील पाच जणांनी माळी यास वारंवार मारहाण करून मानसिक त्रास दिला व धमकी दिली. त्रासाला कंटाळून सागरने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.