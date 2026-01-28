Miraj ZP - PS : मिरज तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम; ९४ उमेदवार, पंचरंगी लढतींनी राजकारण तापले

मिरज : मिरज तालुक्यातून जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणांसाठी तब्बल ९४ उमेदवार रिंगणात आहेत. काही ठिकाणी दुरंगी, तिरंगी आणि पंचरंगी लढती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..जिल्हा परिषद भोसे गटातून आशिष जयवंत जाधव (भाजप), दिनकर महादेव पाटील (काँग्रेस), विलास हिंदूराव कांबळे, अमोल बबनराव कोळी, आशिष आप्पासो जाधव या तिघांनी अपक्ष अर्ज भरला आहे. .खेडमध्ये जिरवाजिरवीसाठी जंगी लढती.एरंडोली गटातून जयश्री तानाजी पाटील (भाजप), आणि स्नेहल उमेश मोरे (अजितदादा गट), आरग गटातून शोभा वसंत खोत भाजप आणि प्राजक्ता प्रशांत चौगुले (काँग्रेस) बेडग गटातून अस्मिता बाळासाहेब होनमोरे (भाजप) अस्मिता उषा आवळे (शिवसेना शिंदे गट) सुवर्णा अमितकुमार कांबळे अपक्ष अर्ज भरला आहे.. मालगाव गटातून अश्विनी राहुल कांबळे (अजित पवार गट), दीपाली श्रीकांत कांबळे (भाजप), चंद्रिका मनोहर होनमोरे (शिवसेना शिंदे गट), प्रियंका महेश शितोळे आणि अँड पुष्पा गणेश शिंदे यांनी अपक्ष अर्ज भरला आहे..रिंगणात असून प्रचाराला वेग आला आहे..कवलापूर गटातून मंजुश्री प्रज्योत कांबळे (भाजप), प्रेरणा विजय पोळ (काँग्रेस) साक्षी उल्हास मोहिते (शिवसेना शिंदे गट) बुधगाव गटातून पूजा रोहन एडके (काँग्रेस), संगीता बबन गोसावी (शिवसेना शिंदे गट), ज्योती भालचंद्र होसमणी (भाजप) आणि शुभांगी सुरेश कोळी यांनी अपक्ष अर्ज भरला आहे. .कसबे डिग्रज गटातून अवधूत प्रशांत सुकुमार (काँग्रेस), महावीर आदगोंडा पाटील (शिवसेना शिंदे गट) प्रदीप बाबासो पाटील (जनसुराज्य) आणि राजेंद्र विठ्ठल परीट यांनी अपक्ष अर्ज भरला आहे. कवठेपिरान गटातून मीना सचिन पाटील यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटातून अर्ज भरला असून त्यांची सुनंदा विश्वास कोळी या अपक्ष उमेदवारासोबत लढत होणार आहे. .म्हैसाळ गटातून वर्षा सचिन कांबळे (शरदचंद्र पवार पक्ष), नीलम महादेव दबडे (भाजप), रेखाताई दीपक वनमोरे (शिवसेना शिंदे गट), आणि पूजा श्रीकांत कांबळे, पूजा संजय दोडमणी अपक्ष लढणार आहेत. मालगाव, म्हैसाळ आणि भोसे गटामध्ये पंचरंगी लढती होणार आहेत. .पंचायत समिती गणासाठी सोनी गणातून गजानन शिवाजी माळी (काँग्रेस), राजेंद्र महादेव माळी (भाजप) भोसे गणातून बाळासो भूपाल पाटील (भाजप) महावीर श्रीधर बस्तवडे (काँग्रेस) वैभव ज्योतिबा चव्हाण अपक्ष लढणार आहेत. एरंडोली गणातून सुप्रिया सचिन तवटे (अजित पवार गट), मनीषा रामगोंडा पाटील (भाजप) आणि साधना चंद्रकांत जाधव अपक्ष लढणार आहेत..सलगरे गणातून ललिता पांडुरंग कोरे (भाजप) सुजाता विजय पाटील (अजित पवार गट) खटाव गणातून जयश्री मारुती पाटील (भाजप) आणि मीनाताई रावसाहेब पाटील (काँग्रेस) आरग गणातून आप्पासो दादासो कवाळे (काँग्रेस) विनोद वसंत गायकवाड (भाजप) आणि विजयसिंह प्रकाश मोहिते अपक्ष लढणार आहेत. नरवाड गणातून तन्वी सुनील कमलेकर (काँग्रेस) आणि रुपाली महेश कांबळे (भाजप) हे लढणार आहेत..बेडग गणातून विष्णू आनंदा पाटील (भाजप) संभाजी बाबासाहेब पाटील (काँग्रेस) कैलास विलासराव पाटील (जनसुराज्य) आणि भरत अण्णासो चौगुले (अपक्ष) लढणार आहेत. गुंडेवाडी गणातून अंकिता प्रदीप तेरदाळ (अजितदादा गट), निलम मयूर नायकवडे (भाजप), ललिता अशोक शेजुळ (शिवसेना शिंदे गट) आणि निर्मला विजयकुमार बस्तवडे अपक्ष लढणार आहेत. .मालगाव गणातून पांडुरंग परशराम पाटील (भाजप), प्रदीप महादेव सावंत (अजितदादा गट), बामनोली गणातून विजय रामकृष्ण पाटील (काँग्रेस) संदीप राजेंद्र बंडगर (भाजप), कवलापूर गणातून उत्कर्षा जगदीश कांबळे (शिवसेना शिंदे गट) जयश्री अरविंद खाडे (काँग्रेस) राणी सचिन भोरे (भाजप) माधवनगर गणातून अमृता विजय गावडे (भाजप) मंजुषा अशोक घाडगे (काँग्रेस) बुधगाव गणातून पांडुरंग कृष्णा इंगळे (शिवसेना शिंदे गट), अभिषेक मोहन गावडे (भाजप) अनिल बाबासो डबल (काँग्रेस), आणि सुदर्शन नारायण पाटील अपक्ष लढणार आहेत. .नांद्रे गणातून संयोगिता प्रकाश कोळी (अजितदादा गट) आणि नसीमोबी झाकीर मुल्ला (जनसुराज्य) यांच्यामध्ये लढत होणार आहे. कसबे डिग्रज गणातून विनायक आप्पासो जाधव (भाजप) आणि सुधीर रंगराव देशमुख (शरदचंद्र पवार गट) यांच्यात लढत होणार आहे. दुधगाव गणातून स्नेहल सुरेश पाटील (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि सुवर्णा तुकाराम दळवी (अपक्ष) यांच्यामध्ये लढत होणार आहे..कवठेपिरान गणातून अरविंद बळवंत सपकाळ (शरदचंद्र पवार पक्ष) अनिल शिशुपाल आमटवणे, दीपक शंकर शिरतोडे या अपक्ष उमेदवारामध्ये लढत होणार आहे. समडोळी गणातून स्वरूपा महावीर चव्हाण (भाजप) आणि शोभा अशोक मोहिते (काँग्रेस) इनाम धामणी गणातून सुरज वसंत मगदूम (काँग्रेस) आणि कीर्तिकुमार अनिल सावळवाडे (जनसुराज्य) टाकळी गणातून रिदा सुलेमान मुजावर (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि मोहिनी प्रमोद वाघमारे (भाजप) यांच्यामध्ये लढत होणार आहे. म्हैशाळ गणातून गायत्री सुशांत घोरपडे (शरदचंद्र पवार पक्ष), कविता गणेश निकम (भाजप) वैशाली अनिल हल्ले (शिवसेना ठाकरे गट) आणि मोहिनी धनंजय कुलकर्णी अपक्ष यांच्यामध्ये लढत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.