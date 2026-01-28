पश्चिम महाराष्ट्र

Miraj ZP - PS : मिरज तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम; ९४ उमेदवार, पंचरंगी लढतींनी राजकारण तापले

Political Face Off : मिरज तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक आता निर्णायक वळणावर पोहोचली आहे. तब्बल ९४ उमेदवार रिंगणात उतरल्याने अनेक गट आणि गणांमध्ये दुरंगी, तिरंगी तसेच पंचरंगी लढती निश्चित झाल्या आहेत.
Candidates file nominations for Miraj Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections amid intense political competition.

Candidates file nominations for Miraj Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections amid intense political competition.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मिरज : मिरज तालुक्यातून जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणांसाठी तब्बल ९४ उमेदवार रिंगणात आहेत. काही ठिकाणी दुरंगी, तिरंगी आणि पंचरंगी लढती होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
miraj
election
Paschim maharashtra
ZP
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad

Related Stories

No stories found.