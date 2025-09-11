Sangola News : सांगोला तालुक्यात ७ मंडल व ३२ तलाठी कार्यालयांसाठी निधीची मागणी, आमदार देशमुखांचा पाठपुरावा

सांगोला : सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांची कामे सुकर व्हावीत तसेच महसूल कर्मचार्यांना काम करताना अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी सांगोला विधानसभा मतदारसंघातील गावांमध्ये ७ मंडल अधिकारी कार्यालये आणि ३२ तलाठी कार्यालये उभारण्यासाठी निधी मिळावा, अशी मागणी आमदार भाई डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे..मुंबई येथे मंगळवार (दि. ९ सप्टेंबर) रोजी झालेल्या भेटीत आमदार देशमुख यांनी रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सोयींबरोबरच दुर्लक्षित राहिलेल्या महसूल विभागाच्या कार्यालयांच्या विषयाकडे मंत्री बावनकुळे यांचे लक्ष वेधले..सध्या सांगोला तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये तलाठी व मंडल कार्यालयांना स्वतःची इमारत नाही. ही कार्यालये ग्रामपंचायत, सामाजिक सभागृह, मंदिर किंवा खाजगी इमारतींमध्ये कार्यरत आहेत. ऑनलाईन प्रणालीमुळे महसूल कामकाजात तांत्रिक सुविधा आवश्यक असून स्वतंत्र इमारतींचा अभाव जाणवत आहे. यामुळे महसूल कर्मचारी व शेतकरी या दोघांचीही मोठी गैरसोय होत असल्याचे चित्र आहे..ग्रामस्थ व शेतकरी यांच्याकडून वेळोवेळी आलेल्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून आमदार डॉ. देशमुख यांनी नूतन तलाठी व मंडल कार्यालयांच्या बांधकामासाठी सरकारकडे ठोस मागणी केली आहे.या मागणीची दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे..ग्रामीण भागातील सिंगल फेज लोडशेडिंग बंद करण्याचीही मुख्यमंत्र्यांकडे केली मागणी सांगोला विधानसभा मतदारसंघातील ग्रामीण भागातील सिंगल फेज लोडशेडिंग तात्काळ बंद करण्याची मागणी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. सिंगल फेज लोडशेडिंगमुळे शेतकरी, विद्यार्थी, लघुउद्योग तसेच सर्वसामान्य जनतेचे मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.