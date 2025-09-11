पश्चिम महाराष्ट्र

Sangola News : सांगोला तालुक्यात ७ मंडल व ३२ तलाठी कार्यालयांसाठी निधीची मागणी, आमदार देशमुखांचा पाठपुरावा

MLA Babasaheb Deshmukh : सांगोला मतदारसंघातील महसूल कार्यालयांसाठी स्वतंत्र इमारती उभाराव्यात, अशी मागणी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली.
सांगोला : सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांची कामे सुकर व्हावीत तसेच महसूल कर्मचार्‍यांना काम करताना अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी सांगोला विधानसभा मतदारसंघातील गावांमध्ये ७ मंडल अधिकारी कार्यालये आणि ३२ तलाठी कार्यालये उभारण्यासाठी निधी मिळावा, अशी मागणी आमदार भाई डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे.

