पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: झाड तोडू नका, पुनर्स्थापना करा... ग्रीन टनेल पुन्हा उभारणार! सांगलीत हरित क्रांतीचा बिगुल

Sangli Tree Army Initiative : सांगली जिल्ह्यात आमदार सुहास बाबर यांच्या पुढाकारातून ''कोणतेही पिंपळाचं झाड तोडू नये त्याऐवजी त्याची पुनर्स्थापना करावी,'' हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
Sangli Tree Army Initiative

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात एका आगळ्यावेगळ्या प्रकारच्या लष्करी शिस्तीचा हरित उठाव सुरु आहे अवघ्या सांगली जिल्ह्यात या अनोख्या उपक्रमाचा गवगवा पाहायला मिळतोय. जिल्ह्यातील तरुण आमदार सुहास बाबर यांच्या पुढाकारातून या हरित क्रांतीचं नेतृत्त्व पाहायला मिळत आहे. आडनिड्या ठिकाणी वाढलेलं पिंपळाचं झाड, तोडू नये त्याऐवजी त्याची पुनर्स्थापना करावी म्हणून सुरु झालेला प्रवास आता हजारो सांगलीकरांचा सहभाग असलेल्या ट्री आर्मीपर्यंत येऊन ठेपला आहे असं आमदार सुहास बाबर यांनी सांगितलं.

