Sangli Suhas Babar : उमेदवारीच्या रणांगणात आरोप–प्रतिआरोपांची धग; विटा नगरपालिकेत राजकीय तापमान चढले!”

विटा : बाबरांना थांबवण्यासाठी ज्या-ज्या गोष्टी करता येतील. त्या करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. अशी अधिकृत कबुली तुम्ही मुलाखतीत दिली आहे. असे असताना आमच्यावर घर संपवण्याचा आरोप का करत आहात? आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका. .दिवंगत हणमंतराव साहेबांचे घर आम्ही संपवण्याचा नाही, तर वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी टीका आमदार सुहास बाबर यांनी सदाशिवराव पाटील यांच्यावर केली. प्रभाग क्रमांक सहामध्ये नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार काजल म्हेत्रे, नगरसेवकपदाचे उमेदवार भाग्यश्री तारळकर, नंदकुमार पाटील यांच्या प्रचारार्थ कोपरा सभेत ते बोलत होते. .Sangli Politics : 'दशसूत्री'च्या माध्यमातून ईश्वरपूरला आधुनिक, स्वच्छ आणि नियोजनबद्ध शहर बनवण्याचा राष्ट्रवादीचा संकल्प!.आमदार बाबर म्हणाले, दिवंगत आमदार अनिलभाऊ बाबर यांच्या निधनानंतर झालेल्या पहिल्याच निवडणुकीत तुम्ही आम्हाला विरोध करून कुटिलपणा काय असतो ते दाखवले. विधानसभेप्रमाणे नगरपालिका निवडणुकीत शहरातील सुज्ञ जनता तुमच्या भूलथापांना भुलणार नाही. खोटेनाटे बोलून, दिशाभूल करून निवडणुका जिंकण्याचे दिवस आता संपले. .आम्ही हवेत बाण मारत नाही. विकासातून धनुष्यबाण सोडतो. त्यामुळे बोगसगिरी आणि बनावटगिरी चालणार नाही. खाऊगल्लीसाठी निधी आम्ही मंजूर करून आणला आहे. आमच्या प्रयत्नातून मंजूर झालेले काम माहिती न घेता तुम्ही 'मंजूर करणार' असल्याचे सांगता. .Sangli politics : घराघरांत भेटी, पायाला भिंगरी आणि कोपरा सभा, आटपाडीचा प्रचार आता अंतिम धावपट्टीवर!.तुमच्या या भूलथापांना विटेकरांना हसावे की, रडावे हेच समजत नाही. चाळीस वर्षांत महिलांसाठी स्वच्छतागृह तुम्ही बांधू शकला नाही आणि आता मात्र या निवडणुकीत ते उभारण्याचा संकल्प बोलून दाखवत आहात. चाळीस वर्षांत ते का झाले नाही, याचे उत्तर आधी विरोधकांना द्यावे लागेल. यावेळी कार्यकर्ते, महिला, नागरिक उपस्थित होते.