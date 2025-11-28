पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Suhas Babar : उमेदवारीच्या रणांगणात आरोप–प्रतिआरोपांची धग; विटा नगरपालिकेत राजकीय तापमान चढले!”

Suhas Babar Targets Opposition : बाबरांना थांबवण्यासाठी ज्या-ज्या गोष्टी करता येतील. त्या करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. अशी अधिकृत कबुली तुम्ही मुलाखतीत दिली आहे. असे असताना आमच्यावर घर संपवण्याचा आरोप का करत आहात? आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका.
Suhas Babar Targets Opposition

Suhas Babar Targets Opposition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विटा : बाबरांना थांबवण्यासाठी ज्या-ज्या गोष्टी करता येतील. त्या करण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो. अशी अधिकृत कबुली तुम्ही मुलाखतीत दिली आहे. असे असताना आमच्यावर घर संपवण्याचा आरोप का करत आहात? आम्हाला तोंड उघडायला लावू नका.

Loading content, please wait...
Sangli
political
Paschim maharashtra
Temperature
vita
Target
nagarpalika
Opposition
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com