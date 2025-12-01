Gadhinglaj News : मोबाईलच बेकनाळच्या ‘रतन-ओंकार’ची दृष्टी; दिव्यांग बहीण-भावाकडून तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर

वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या युगात मोबाईल प्रत्येकाच्या जीवनातील अविभाज्य घटक बनला आहे. या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सकारात्मकपणे केल्यास शिक्षणासाठी ते आधार देणारे असल्याचे गडहिंग्लज तालुक्यातील बेकनाळ येथील रतन आणि ओंकार बाबूराव गुरव या जन्मतः पूर्णपणे अंध (दिव्यांग) असणाऱ्या बहीण-भावंडाने दाखवून दिले आहे. पुस्तक दुसऱ्याकडून वाचून घेऊन त्याचे रेकॉर्डिंग मोबाईलच्या माध्यमातून ऐकून ते दोघे उच्चशिक्षण पूर्ण करत आहे..मध्यमवर्गीय कुटुंबातील रतन आणि ओंकार यांच्यावरील वडिलांचे छत्र हरपले आहे. आई सुलोचना, बहीण सुमन यांच्या पाठबळावर त्यांनी शिक्षण सुरू ठेवले आहे. अंध असल्याने नियमित शाळेतून या बहीण-भावंडानी कसेबसे नववीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.त्यातील रतन यांनी दहावीमध्ये तिने थेट सतरा नंबरचा फॉर्म भरून घरातूनच अभ्यास केला. सीडी ऐकून अभ्यास करत त दहावी उत्तीर्ण झाली. पुढे अकरावी, बारावी आणि पदवीपर्यंत छोटा एमपीथ्री प्लेअर आणि मोबाईलवर रेकॉर्डिंग ऐकून त्यांनी अभ्यास करून यश मिळविले..पदव्युत्तर शिक्षणानंतर शिवाजी विद्यापीठातून हिंदी विषयातून पीएच.डी. अभ्यासक्रमाला प्रवेशित झाल्यानंतर रतन यांच्या हातात स्मार्टफोन आला. त्यानंतर पुस्तके, नोट्स पीडीएफ स्वरूपात घेऊन स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपवर टॉकबॅक, व्हॉईस अस्टिटंट या सुविधा स्क्रीन रीडरसारख्या ॲपचा वापर त्यांनी अभ्यासासाठी सुरू केला.सेट-नेट परीक्षेत चांगले गुण मिळवित त्या उत्तीर्ण झाल्या आहेत. कधी छोटा एमपीथ्री प्लेअर, तर कधी की-पॅड असलेल्या मोबाईलवर रेकॉर्डिंग करून ओंकार यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. सध्या बँकिंग आणि स्पर्धा परीक्षांची ते तयारी करत आहेत. शिक्षणातून आत्मनिर्भर होण्याची या दोघांची धडाडी इतरांना प्रेरणादायी ठरणारी आहे..तर, दोघांच्या शिक्षणाची गती वाढणारशिक्षणाबरोबर रतन यांना संगीताची आवड असल्याने दोन वर्षे शिक्षण घेऊन त्यांनी शास्त्रीय संगीतामधील विशारद पदवी मिळविली आहे. आता कलाभूषण पदवीचे शिक्षण त्या घेत आहेत. पीएच.डी. पूर्ण करून प्राध्यापक म्हणून काम करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. ओंकारदेखील सध्या स्मार्टफोन हाताळणे शिकत आहेत. स्पर्धा परीक्षा देऊन त्यांना स्वतःचे करिअर घडवायचे आहे. या दोघांना जर डिजिटल लर्निंगची अद्ययावत साधने मिळाली, तर निश्चितपणे त्यांना मोठी मदत होणार आहे..‘दृष्टिहीन असल्याने रोज जगण्यासह शिक्षण घेण्यापर्यंत विविध अडचणींचा आम्हाला सामना करावा लागतो. पण, त्याने आम्ही खचलो नाही. सकारात्मक विचार आणि जिद्दीने कार्यरत राहात शैक्षणिक आणि जीवनप्रवास सुरू ठेवला आहे. मोबाईल, स्मार्टफोनसारखे आधुनिक तंत्रज्ञान आमच्यासाठी डोळ्यांचे काम करत असल्याने शिक्षण घेणे सोयीस्कर बनले आहे.- रतन गुरव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.