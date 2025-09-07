Ganesh Festival 2025 : डॉल्बी मुक्त सोलापूर उपक्रमात मोहोळ तालुका वरच्या क्रमांकावर, गणेश विसर्जन शांततेत निर्माल्याचे होणार कंपोस्ट खत

मोहोळ : कुठलाही अनुचित प्रकार न घडता मोहोळ तालुक्यात गणेशोत्सव व गणेश विसर्जन शांततेत पार पडले. मोहोळ तालुक्यात प्रथमच गेल्या अनेक वर्षाच्या इतिहासात प्रथमच "डॉल्ब मुक्त" गणेशोत्सव पार पडला. याचे सर्व थरातून अभिनंदन होत आहे. त्यामुळे "डॉल्बीमुक्त सोलापूर" या उपक्रमात मोहोळ तालुका वरच्या क्रमांका वर आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. .गणेशोत्सवा अगोदर पासूनच पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, दैनिक सकाळ व जेष्ठ नागरिक संघटनांनी डॉल्बीमुक्त सोलापूरचा नारा दिला होता. त्याला जिल्ह्याने चांगला प्रतिसाद दिला. तालुक्यातील 62 गणेशोत्सव मंडळांनी डॉल्बीमुक्त मिरवणुका काढल्या. त्यामुळे ढोल ताशा पथक, बँजो पथक, लेझीम पथक या पारंपारिक वाद्यांना "अच्छे दिन' आले, त्या बरोबरच वाद्य वाजविणाऱ्यांना रोजगारही उपलब्ध झाला, हे चालू वर्षाच्या गणेशोत्सवाचे वैशिष्ट्य आहे..गणेश मूर्ती विसर्जना साठी प्रशासनाच्या वतीने तालुक्यातील लांबोटी जुना पूल, मलिकपेठ व आष्टे बंधारा या तीन सह नगरपरिषदेने स्व. मीनाताई ठाकरे उद्यानात व्यवस्था केली होती. त्याच ठिकाणी निर्माल्य संकलनाची ही व्यवस्था केली होती. सर्व मिळून सुमारे चार टन निर्माल्य संकलित झाले आहे. गणेश मूर्तींचे विसर्जन कसे करावे याचे प्रात्यक्षिक मोहोळ पोलीस ठाण्याने दाखवून दिले. पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी शहरातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या मदतीने पारंपारिक वेशभूषेत व लेझीम ढोल ताशाच्या गजरात मोहोळ पोलीस ठाण्याच्या गणेशाचे विसर्जन केले..दरम्यान ग्रामीण भागातील गणेशोत्सव मंडळांनी गणेशाची आरती झाल्या नंतर लाडू, मसाला भात, जिलेबी, बाजार आमटी- भाकरी, भात- सांबर या पदार्थांचा प्रसाद म्हणून वापर केला त्यामुळे आरतीला मोठी गर्दी होत होती. एकंदरीत चालू वर्षी डॉल्बी मुक्त गणेशोत्सव साजरा झाल्याने अनेकांनी सुटकेचा निस्वास सोडला. .चालू गणेशोत्सव वरिष्ठांचे मार्गदर्शन, त्याची माझे सहकारी अधिकारी, कर्मचारी यांनी केलेली प्रभावी अंमल बजावणी व त्याला नागरिक व गणेशोत्सव मंडळांनी दिलेला प्रतिसाद या मुळेच डॉल्बीमुक्त मोहोळ करू शकलो. येत्या काळातही नागरिकांनी डॉल्बी मुक्तीसाठी सहकार्य करावे व आपले आरोग्य जपावे. गणेश विसर्जना वेळी जमा झालेले निर्माल्य शेतकऱ्यांना कंपोस्ट खतासाठी देणार आहे.हेमंत शेडगे पोलीस निरीक्षक,मोहोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.