Tasgaon Drowning News : मुलगी खेळता खेळता पाण्यात बुडाली, आई वाचवायला गेली तीही बुडाली, तासगाव तालुक्यातील मायलेकीचा मृत्यू

Mother Daughter Drowning : मणेराजुरी (ता. तासगाव) येथे चिमणखोरा पाझर तलावात काठावर खेळणारी सात वर्षांची मुलगी पाण्यात बुडत असल्याचे पाहताच तिला वाचवायला गेलेल्या आईचाही पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. घटना दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेने मणेराजुरी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मणेराजुरी येथील भोसलेनगर परिसरातील द्राक्ष बागेमध्ये मजुरी करणाऱ्या सत्वला संतोष जाधव (वय २६) या आपली मुलगी मंजुश्री (वय ७) आणि अंजली (वय ९) यांना घेऊन जवळच असलेल्या चिमणखोरा पाझर तलावात कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. यावेळी मंजुश्री खेळता खेळता पाण्यात गेली आणि बुडू लागली. हे पाहताच सत्वला पाण्यात गेल्या, मात्र खोलीचा अंदाज न आल्याने दोघीही पाण्यात बुडाल्या..हे पाहून अंजलीने आरडाओरडा केला आणि घरी माहिती दिली. कुटुंबीय आणि आजूबाजूच्या लोकांनी तलावाची काठावर धाव घेतली, तोपर्यंत त्या दोघींचा बुडून मृत्यू झालेला होता. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले. अथक प्रयत्न करून दोघींचे मृतदेह बाहेर काढले. याप्रकरणी सत्वला यांचा भाचा राकेश संजय पवार (रा. नागाव निमणी) यांनी तासगाव ठाण्यात दिली आहे..Khed Jagbudi River Drowning : मुंबईतून काकाकडे कोकणात सुट्टीला आले, पाच भावांपैकी तीन सख्ख्या भावांचा जगबुडी नदीत बुडून मृत्यू; किनाऱ्यावर दोन भाऊ हताश.पोहता येत नसतानाही...सत्वला यांचे मूळ गाव पुसेसावळी (जि. सातारा) असून, त्या पती संतोष यांच्यासह गाढवाद्वारे द्राक्षबागेत खते माती टाकण्याचे काम करत होत्या. पोहता येत नसतानाही त्यांनी मुलीला वाचवण्याचा प्रयत्नात जीव गमावला. यावेळी आजूबाजूला त्यांना वाचवण्यासाठी कोणीही नव्हते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.