Sangli : मुलगा झाला! ४ दिवसांनी आई पळून गेली, परतलीच नाही; २ महिन्यांपासून लेकरू आईच्या मायेला पोरकं

Sangli : दोन महिन्यांपूर्वी एक महिला प्रसूतीसाठी रुग्णालयात दाखल झाली. तिने रुग्णालयात बाळाला जन्म दिला पण त्यानंतर चार दिवसांनी महिला निघून गेली अन् परतलीच नाही. तेव्हापासून बाळ आईच्या मायेला पोरकं झालंय.
सूरज यादव
सांगली येथील शासकीय रुग्णालयात प्रसूतीसाठी एक महिला दाखल झाली. दोन महिन्यांपूर्वी तिला मुलगा झाला. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत ती आई 'सिव्हिल'मधून निघून गेली, ती पुन्हा परतलीच नाही. आता हे बाळ निराधार आहे. त्याबाबत पोलिस तक्रार द्यायलाही 'सिव्हिल'ला वेळ नाही. 'त्या' निष्पाप बाळाला जन्मापासूनच संघर्ष करावा लागत आहे.

